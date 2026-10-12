IKEA lansează o platformă unde mobila second-hand costă, în medie, cu 60% mai puțin. Ce legătură are România cu noua controversă de mediu

Noua platformă permite tranzacții directe între persoane, fără ca mobilierul să fie răscumpărat mai întâi de IKEA. Serviciul este deja disponibil și pe alte piețe, inclusiv în Suedia și Spania, arată Euronews.

Spre deosebire de programul Buyback & Resell, lansat în 2021, prin care clienții puteau returna anumite produse în schimbul unui credit pentru cumpărături, noul sistem le permite vânzătorilor să primească bani. Aceștia pot opta și pentru un card digital IKEA, caz în care primesc un bonus de 15% față de suma obținută din vânzare.

Cum funcționează platforma IKEA și ce produse pot fi vândute

Clienții pot lista mobilier IKEA aflat în prezent în catalog sau produse comercializate anterior de companie. Platforma oferă recomandări de preț, fotografii profesionale ale produselor, dimensiuni și instrucțiuni de asamblare. Cumpărătorii pot consulta și informații despre întreținerea mobilierului înainte de a contacta vânzătorul.

Există însă restricții. Saltelele, electrocasnicele, produsele alimentare, articolele modificate sau retrase de pe piață nu pot fi comercializate prin serviciu. Nici mobilierul altor producători nu este acceptat. IKEA susține că prețurile practicate pe platformă sunt, în medie, cu 60% mai mici decât cele ale produselor noi comparabile.

Piața second-hand, tot mai căutată

Datele prezentate de companie arată și interesul tot mai mare al britanicilor pentru piața second-hand. În 2025, 63% dintre consumatorii din Marea Britanie au cumpărat produse prin platforme de revânzare, iar 52% au vândut cel puțin un articol online.

Totodată, 60% dintre respondenți au declarat că achizițiile second-hand îi ajută să își gestioneze mai bine bugetul. Aceste procente privesc piața generală de revânzare din Marea Britanie, nu exclusiv mobilierul IKEA.

De ce noua inițiativă ridică întrebări privind protecția mediului

Revânzarea mobilierului poate reduce cantitatea de deșeuri voluminoase și necesitatea fabricării unor produse noi. Reutilizarea contribuie, de asemenea, la diminuarea cererii de materii prime, inclusiv lemn. Totuși, lansarea platformei nu înseamnă că IKEA își reduce automat producția.

Potrivit Euronews, compania introduce aproximativ 2.000 de produse noi anual, fiind criticată de organizații de mediu pentru modelul de consum asociat mobilierului ieftin, cumpărat și înlocuit frecvent. Un reprezentant al Ingka Group, cel mai mare operator de magazine IKEA, a precizat că piața second-hand este considerată complementară ofertei de produse noi. Compania nu a anunțat, odată cu această lansare, renunțarea la modelul actual de producție.

Legătura cu România: investigația Greenpeace privind lemnul din pădurile Carpaților

Discuția despre sustenabilitatea IKEA are și o componentă importantă pentru România. În 2024, o investigație Greenpeace a susținut că producători de mobilier care furnizau produse pentru IKEA se aprovizionau cu lemn provenit din unele dintre ultimele păduri seculare ale Europei, situate în Carpații românești.

Potrivit organizației, printre zonele vizate se aflau și suprafețe incluse în rețeaua europeană de arii protejate Natura 2000. Investigația a ridicat întrebări privind trasabilitatea lemnului și protejarea ecosistemelor forestiere valoroase. La momentul respectiv, IKEA a declarat că rămâne angajată în aprovizionarea responsabilă cu materii prime și în prevenirea defrișărilor și degradării pădurilor asociate activităților sale.

Când ar putea beneficia și clienții IKEA din România

Noua platformă prezentată de presa internațională a fost lansată în Marea Britanie, după introducerea serviciului pe alte piețe europene. Deocamdata nu este anunțată o dată de lansare în România și nici extinderea automată a beneficiilor comerciale, precum bonusul de 15%, către clienții români.

La nivel global, compania și-a stabilit obiectivul de a reduce la jumătate emisiile absolute de gaze cu efect de seră generate de întregul lanț valoric până în 2030, comparativ cu nivelul din 2016. IKEA urmărește, de asemenea, utilizarea exclusivă a materialelor regenerabile și reciclate până în 2030, precum și extinderea utilizării energiei electrice din surse regenerabile.