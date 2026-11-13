Bolile care pot fura vederea fără să-ți dai seama / Avertismentul medicilor de Ziua Internațională a Nevăzătorilor

Ziua Internațională a Nevăzătorilor, marcată în fiecare an pe 13 noiembrie, readuce în atenție problemele cu care se confruntă persoanele cu deficiențe de vedere, dar și importanța prevenției și a diagnosticării timpurii a afecțiunilor oculare.

Cu această ocazie, medicii atrag atenția că numeroase boli care pot duce la pierderea parțială sau totală a vederii pot fi depistate și ținute sub control dacă pacienții ajung la timp la un consult de specialitate.

Printre afecțiunile care pot provoca deficiențe vizuale severe se numără glaucomul, retinopatia diabetică și degenerescența maculară.

Aceste boli pot afecta semnificativ calitatea vieții, mai ales atunci când diagnosticul vine târziu, iar opțiunile de tratament devin limitate.

Medicii subliniază că vizitele periodice la medicul oftalmolog pot contribui la prevenirea unor cazuri de orbire care ar putea fi evitate. Totodată, pacienții sunt îndemnați să nu ignore modificările de vedere și să solicite ajutor medical atunci când apar primele simptome.

Accesibilitatea, o problemă importantă pentru persoanele nevăzătoare

Dincolo de îngrijirea medicală, persoanele cu deficiențe vizuale severe se confruntă adesea cu obstacole în accesul la instituțiile publice, la servicii și la locul de muncă.

Medicii atrag atenția că integrarea acestor persoane presupune mai mult decât tratament medical.

Adaptarea infrastructurii, eliminarea barierelor și comunicarea adecvată sunt esențiale pentru ca pacienții să beneficieze de servicii în condiții de siguranță și demnitate.

Managerul Spitalului Clinic de Urgență Sibiu, Robert Fotache, spune că instituția urmărește să adapteze infrastructura și circuitele medicale astfel încât persoanele cu deficiențe de vedere să se poată deplasa mai ușor și în siguranță în incinta unității.

Personalul medical are, de asemenea, un rol important în sprijinirea acestor pacienți. Răbdarea, empatia și comunicarea adaptată nevoilor fiecărei persoane pot face diferența în timpul consultațiilor și al spitalizării.

Ziua Internațională a Nevăzătorilor reprezintă un prilej de conștientizare a dificultăților cu care se confruntă persoanele cu deficiențe vizuale și de încurajare a unei societăți mai accesibile și mai incluzive. Prevenția, accesul la servicii medicale și eliminarea barierelor sociale rămân pași esențiali pentru îmbunătățirea calității vieții acestora.