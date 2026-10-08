„Trei recorduri mondiale înainte de 17 ani”: puștiul de la Arsenal care a intrat în Cartea Recordurilor

A pornit din propria jumătate, a alergat cu mingea la picior pe tot terenul și a împins-o în poarta goală a lui Everton, părăsită de Jordan Pickford, urcat la un corner. Era 14 martie 2026, iar Max Dowman avea 16 ani și 73 de zile. Golul acela l-a făcut cel mai tânăr marcator din istoria Premier League și este unul dintre cele trei recorduri pentru care puștiul de la Arsenal a primit acum certificate Guinness World Records, potrivit The Sun.

Trei recorduri într-un singur sezon

Dowman a debutat în Premier League în august 2025, intrând de pe bancă împotriva lui Leeds, la 15 ani și 235 de zile. Pe 4 noiembrie 2025, în victoria cu 3-0 contra Slaviei Praga, a devenit cel mai tânăr jucător din istoria Ligii Campionilor, la 15 ani și 308 zile. A doborât astfel recordul lui Youssoufa Moukoko, care avea 16 ani și 18 zile când a jucat pentru Borussia Dortmund, în decembrie 2020.

După golul cu Everton, Mikel Arteta a spus despre el că pur și simplu „nu e normal”.

Al treilea record a venit pe 24 mai 2026, la Selhurst Park. Arsenal a învins-o pe Crystal Palace cu 2-1 și a încheiat sezonul ca o campioană ce își așteptase titlul 22 de ani. Dowman, titular în acel meci, a dat pasa decisivă la primul gol și a devenit, la 16 ani și 144 de zile, cel mai tânăr câștigător al Premier League, depășindu-l pe Phil Foden.

Cel mai tânăr din „Class of ’27”

Dowman a fost fotografiat cu certificatele în fața bazei de antrenament a lui Arsenal, la lansarea seriei „Class of ’27” din ediția de fotbal 2027 a Guinness World Records.

„Să ai deja trei titluri Guinness World Records înainte de 17 ani este extraordinar”, a spus Tom Beckerlegge, editorul ediției. Dowman este cel mai tânăr jucător de pe lista acestei generații, iar povestea lui arată, potrivit lui Beckerlegge, de ce noua generație de fotbaliști este atât de spectaculoasă.