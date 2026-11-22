Polițiștii și jandarmii din Neamț au intervenit sâmbătă după-amiaza pentru aplanarea unui conflict în care au fost implicați suporteri ai echipei Poli Timișoara și un tânăr de 23 de ani, în orașul Târgu-Neamț.

Potrivit IPJ Neamț, polițiștii au fost sesizați prin 112, în jurul orei 17.51, cu privire la un conflict izbucnit într-o stație de carburanți.

Din primele verificări a reieșit că mai mulți suporteri ai echipei Poli Timișoara se aflau în benzinărie, în patru microbuze, când între aceștia și un tânăr aflat la volanul unui autoturism a izbucnit un conflict spontan.

Tânărul ar fi fost deranjat de faptul că șoferul unuia dintre microbuze l-ar fi claxonat. Acesta ar fi coborât din mașină, ar fi adresat injurii și ar fi luat o piatră, cu intenția de a o arunca spre microbuz.

Mai mulți suporteri au coborât atunci din vehicule, iar între aceștia și alte persoane care au intervenit a izbucnit o altercație.

Ulterior, suporterii s-au urcat în microbuze pentru a-și continua deplasarea. În momentul în care vehiculele părăseau stația, tânărul ar fi aruncat cu o piatră într-unul dintre ele, spărgând un geam lateral.

Mai multe persoane au coborât din microbuze și au pornit în urmărirea tânărului prin parcarea unui supermarket din apropiere. Acesta s-a refugiat în magazin și a sunat la 112.

Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

Polițiștii au aplicat și 10 amenzi.