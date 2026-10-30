Vremea se schimbă în București în weekend. Meteorologii anunță ploi și temperaturi de cel mult 12 grade

În intervalul 30 octombrie, ora 10:00 – 31 octombrie, ora 08:00, vremea va fi în general închisă. Temporar, în special seara și noaptea, va ploua slab, cantitățile de apă estimate fiind de 3-8 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor ajunge la 13-14 grade Celsius. Minimele se vor situa între 9 și 11 grade.

Ploi și temperaturi mai scăzute duminică, în București

În intervalul 31 octombrie, ora 08:00 – 1 noiembrie, ora 10:00, vremea se va menține închisă, iar ploile vor continua. Cantitățile de apă estimate vor fi, în general, de 10-15 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va coborî la 11-12 grade Celsius, valori mai mici decât cele obișnuite pentru această perioadă, în timp ce minima va fi cuprinsă între 8 și 10 grade.