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Luca Niculescu: Societatea informațională și democrația constituțională, provocări majore ale lumii contemporane

Premierul Luca Niculescu a vorbit despre provocările societății informaționale și importanța valorilor fundamentale, la o reuniune organizată de Asociația Curților Constituționale Francofone.
Luca Niculescu: Societatea informațională și democrația constituțională, provocări majore ale lumii contemporane
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Nechez
Alexandra-Valentina Dumitru
06 nov. 2026, 17:56, Politic
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Un subiect care se numără printre marile provocări ale lumii contemporane

„Tema reuniunii de lucru, «Societatea informațională și democrația constituțională», este una dintre temele care se înscrie printre provocările majore ale lumii contemporane”, a afirmat premierul.

Acesta a apreciat că abordarea subiectului în cadrul dialogului dintre jurisdicțiile constituționale este „un demers deosebit de valoros”, întrucât plasează „dezbaterea la cel mai înalt nivel al implicațiilor: acela al valorilor fundamentale ale unei societăți și a expresiei acestora prin justiția constituțională”.

„Pentru că de aceste valori depinde, chiar dacă nu este întotdeauna evident, și viața de zi cu zi a cetățenilor”, a explicat Luca Niculescu.

Premierul a susținut un discurs în franceză și română

La începutul intervenției, șeful Guvernului le-a mulțumit organizatorilor pentru invitație și a salutat legătura cu spațiul francofon.

„Este întotdeauna o mare plăcere să mă alătur francofoniei, al cărei inimă democratică bate și prin Asociația Curților Constituționale Francofone”, a transmis acesta.

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