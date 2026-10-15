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Procesiune în cinstea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei

Arhiepiscopia Romano-Catolică de București organizează duminică tradiționala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei. Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic în ziua de 22 octombrie, data la care și-a inaugurat pontificatul.
Procesiune în cinstea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei
Procesiune catolica Papa Ioan Paul al II-lea 2
Laura Buciu
15 oct. 2026, 18:35, Cultură-Media
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Procesiunea va porni de la monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, situat în apropierea sediului Nunțiaturii Apostolice din București (la intersecția străzilor Bd. Schitu Măgureanu cu Str. Pictor C. Stahi, în vecinătatea Parcului Cișmigiu).

Vor participa ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit romano-catolic de București, ÎPS Giampiero Gloder, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova, PS Mihai Frățilă, Episcop greco-catolic de București, preoți, credincioși, călugări și călugărițe din întreaga Arhidieceză Romano-Catolică de București și din Episcopia Greco-Catolică „Sfântul Vasile cel Mare” de București.

Programul procesiunii

ora 14:15 Episcopii, preoții, persoanele consacrate, credincioșii și ministranții se vor reuni la monumentul Sfântului Ioan Paul al II-lea
ora 14:30 Sfântul Rozariu în fața monumentului
ora 15:00 Celebrare liturgică
ora 15:15 Procesiune spre Catedrala Sf. Iosif
ora 15:45 Sfânta Liturghie solemnă în Catedrala Sf. Iosif, prezidată de ÎPS Giampiero Gloder

27 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România

Relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea constă într-o bucățică de pânză cu câteva picături de sânge ale Suveranului Pontif și a fost dăruită Catedralei Sfântul Iosif din București la 19 mai 2011 de către Cardinalul Stanisław Dziwisz, Arhiepiscop emerit de Cracovia, fost secretar personal al Papei Ioan Paul al II-lea.

Monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea a fost amplasat la intersecția străzilor Bd. Schitu Măgureanu şi Pictor C. Stahi la inițiativa Nunțiaturii Apostolice în România, în colaborare cu Primăria Municipiului București, în amintirea vizitei istorice pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în țara noastră în anul 1999, prima vizită a unui Suveran Pontif într-o țară majoritar ortodoxă. Dezvelit la 1 august 2011, monumentul este opera în bronz a sculptorului sloven de origine bosniacă Mirsad Begić.

Anul acesta s-au împlinit 27 de ani de la vizita istorică în România a Pontifului polonez, prima vizită a unui papă în țara noastră (7-9 mai 1999).

 

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