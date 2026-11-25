Potrivit datelor WaveMetrix, citate de Deadline și Euronews, trailerul lansat luni, 23 noiembrie, a depășit recordul anterior al Disney, stabilit chiar de primul material promoțional pentru „Avengers: Doomsday”, care adunase 503 milioane de vizualizări într-o zi. Recordul absolut rămâne deținut de „Spider-Man: Brand New Day”, al cărui trailer a atras 718,6 milioane de vizualizări în același interval. Rezultatul este cu atât mai neobișnuit cu cât trailerele finale atrag, de regulă, mai puțin interes decât primele imagini lansate pentru un film.

Patrick Stewart, ultima apariție în rolul Profesorului X

Dincolo de recordurile de audiență, „Avengers: Doomsday” va avea o semnificație aparte pentru fanii seriei X-Men. Patrick Stewart revine pentru a noua și ultima oară în rolul profesorului Charles Xavier, personaj pe care l-a interpretat pentru prima dată în anul 2000. Actorul britanic a murit pe 28 octombrie, la vârsta de 86 de ani, iar filmul Marvel va reprezenta ultima sa apariție cinematografică.

Regizorul Anthony Russo a povestit pentru Entertainment Weekly că Stewart se confrunta cu probleme serioase de sănătate în timpul filmărilor, dar a făcut eforturi considerabile pentru a-și duce rolul la capăt. Russo a descris ultima zi petrecută de actor pe platou drept una profund emoționantă, atât pentru echipa de producție, cât și pentru colegii săi.

Un discurs care părea o presimțire

Kevin Feige, președintele Marvel Studios, a dezvăluit că Stewart s-a ridicat și a ținut un discurs în fața echipei la încheierea filmărilor. „Nu știam neapărat că va fi ultima lui zi pe un platou de filmare, dar părea că el însuși presimțea acest lucru”, a declarat Feige. Marvel analizează acum posibilitatea includerii unui omagiu pentru actor în versiunea finală a filmului. Premiera din 18 decembrie va aduce o confruntare importantă la box office, deoarece „Avengers: Doomsday” și „Dune: Part Three” vor fi lansate simultan. Noul film Marvel, regizat de frații Anthony și Joe Russo, reunește personaje din universurile Avengers, X-Men și Fantastic Four.