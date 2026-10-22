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Actorul Chris Pratt confirmă revenirea personajului Star-Lord în universul Marvel: „Au fost luate măsuri concrete”

Actorul Chris Pratt a confirmat că personajul Star-Lord va reveni în Universul Cinematografic Marvel (MCU), afirmând că studioul a luat deja măsuri concrete pentru a respecta promisiunea făcută la finalul filmului „Gardienii Galaxiei: Volumul 3”.
Actorul Chris Pratt confirmă revenirea personajului Star-Lord în universul Marvel: „Au fost luate măsuri concrete”
sursă foto: ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
22 oct. 2026, 11:24, Știrile zilei
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Chris Pratt, care l-a interpretat pe Peter Quill, cunoscut drept Star-Lord, în șase filme Marvel, a declarat, miercuri, în podcastul „Bingeworthy” al publicației The Playlist, că poartă discuții cu conducerea Marvel Studios despre revenirea personajului.

„Am o relație foarte bună cu Kevin (Feige) și Lou (D’Esposito), iar discuțiile despre cum ne ținem promisiunea au continuat și au fost luate măsuri concrete pentru a ne asigura că o respectăm”, a afirmat actorul.

„Așadar, îl veți vedea din nou pe Star-Lord, ceea ce este foarte interesant, dar nu sunt în măsură să spun când se va întâmpla. Cert este că nu va dispărea”, a adăugat Pratt.

Kevin Feige este președintele Marvel Studios, iar Louis D’Esposito ocupă funcția de copreședinte al studioului.

Revenirea lui Star-Lord, promisă încă din 2023

La finalul filmului „Gardienii Galaxiei: Volumul 3”, lansat în 2023, un mesaj afișat în timpul genericului promitea că „Legendarul Star-Lord se va întoarce”. De atunci, Marvel nu a anunțat oficial în ce producție va reapărea personajul și nici când va avea loc revenirea sa.

În finalul filmului, Peter Quill se întoarce pe Pământ pentru a se reconecta cu bunicul său, în timp ce ceilalți membri ai echipei își continuă drumurile separat.

Pratt a declarat anterior că le-a prezentat reprezentanților Marvel propria idee despre viitorul personajului. Într-un interviu acordat în cadrul podcastului „Happy Sad Confused”, actorul a spus că este dispus să contribuie la proiectele studioului și că are o viziune proprie asupra modului în care ar putea continua povestea lui Star-Lord.

„Sunt bucuros să fac orice vor ei să fac și o voi face. În același timp, am o viziune foarte clară asupra a ceea ce mi-aș dori să facă personajul. Și cred că este o idee extraordinară”, declara Pratt.

Actorul a confirmat atunci că ar dori să contribuie la dezvoltarea poveștilor Marvel pentru următorii zece ani.

„Avengers: Doomsday”, următorul film important al francizei, este programat să ajungă în cinematografe pe 18 decembrie 2026.

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