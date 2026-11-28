La data de 1 noiembrie 2026, polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 28 octombrie 2028, o minoră, în vârstă de 13 ani, ar fi fost agresată sexual de către un bărbat.

În urma cercetărilor realizate de polițiști, în jurul orei 23.30, în timp ce minora se afla împreună cu un bărbat, în vârstă de 46 de ani, în biroul din incinta unei instituții, acesta, profitând de imposibilitatea minorei de a se apăra sau de a-și exprima voința, având în vedere vârsta fragedă a minorei, ar fi atins-o cu mâna într-o zonă intimă.

Joi, a fost pus în aplicare un mandat de aducere, emis pe numele bănuitului, acesta fiind depistat și condus la audieri.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.