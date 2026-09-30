Sute de veterani, militari și voluntari vor alerga mii de kilometri prin țară. Omagiu pentru eroii căzuți

Startul oficial al evenimentului are loc la Monumentul Eroilor Patriei, din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I” din București. Participanții sunt așteptați începând cu ora 08:15, iar ceremonia de deschidere va începe la ora 08:30, potrivit comunicatului publicat, miercuri, de MApN.

Primele trei tronsoane vor porni împreună, purtând simbolic cele trei ștafete, în culorile Drapelului Național: albastru, galben și roșu. Alergătorii vor parcurge împreună traseul de la Monumentul Eroilor Patriei până la Palatul Elisabeta. Acolo, aceștia vor fi primiți de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Alteța Sa Regală Principele Radu.

Ștafetele se vor despărți de la Palatul Elisabeta

De la Palatul Elisabeta, cele trei ștafete se vor despărți și își vor continua drumul prin țară: Traseul Albastru către Pitești, Traseul Galben către Târgoviște, iar Traseul Roșu către Lehliu Gară.

Între 1 și 25 octombrie, voluntarii care participă la acest eveniment sportiv, veterani, militari activi, militari răniți în în teatrele de operații, sportivi, studenți, elevi, profesori și membri ai comunităților locale vor purta ștafetele, în alergare sau pe bicicletă, pe mii de kilometri.

Omagiu adus eroilor căzuți

Pe fiecare dintre cele trei trasee, participanții se vor opri la monumente și cimitire ale eroilor, unde vor avea loc momente de reculegere și ceremonii simbolice de predare-primire a ștafetei.

„Pe monumentele întâlnite de-a lungul drumului sunt înscrise numele celor care au făcut sacrificiul suprem pentru România. Ștafeta Veteranilor le readuce simbolic în atenția comunităților și îi aduce împreună pe cei care aleg să nu uite”, transmite MApN.

Ștafetele se vor reuni la Carei

După mii de kilometri parcurși prin sate și orașe, peste câmpii și munți, cele trei trasee se vor reuni la Carei, în 25 octombrie, de Ziua Armatei României, loc cu o semnificație aparte în memoria eliberării teritoriului național în anul 1944.

Proiectul a fost inițiat încă din 2014, iar voluntarii participă an de an la Ștafeta Veteranilor. S-au alăturat oameni din întreaga țară, care au ales să alerge, să pedaleze, să organizeze, să sprijine sau pur și simplu să întâmpine ștafeta atunci când aceasta ajunge în comunitatea lor.

Și în acest an, participarea este deschisă tuturor. Cei care doresc să se alăture pot parcurge un tronson întreg, pot alerga sau pedala doar câțiva kilometri ori pot veni să îi întâmpine și să îi încurajeze pe voluntari de-a lungul traseului.

„Trei trasee. Trei culori. Un singur spirit. Onorăm eroii. Promovăm valorile naționale. Haideți cu noi în Ștafeta Veteranilor!”, conchide MApN.