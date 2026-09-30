Prima pagină » Social » Regiunea din România în care aproape jumătate din populație nu este conectată la rețeaua de apă

Regiunea din România în care aproape jumătate din populație nu este conectată la rețeaua de apă

În timp ce în București-Ilfov aproape întreaga populație este conectată la sistemul public de alimentare cu apă, în regiunea Nord-Est doar 53,3% dintre locuitori beneficiau de această rețea în 2025, potrivit datelor INS. Diferențele dintre regiuni rămân uriașe, deși la nivel național numărul persoanelor racordate la rețeaua publică a crescut.
Regiunea din România în care aproape jumătate din populație nu este conectată la rețeaua de apă
Sursa foto: Pixabay
Cosmin Pirv
30 sept. 2026, 09:45, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit datelor INS, accesul populației la sistemul public de alimentare cu apă s-a îmbunătățit în 2025, ponderea persoanelor conectate crescând de la 77,6% în 2024 la 78,2% anul trecut.

În 2025, populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă a fost de 14.887.537 de persoane, reprezentând 78,2% din populația rezidentă a României. Față de anul precedent, numărul persoanelor conectate a crescut cu 105.478.

Diferențele dintre regiunile țării sunt însă foarte mari, arată INS.

Cea mai mare pondere a populației conectate la sistemul public de alimentare cu apă, în totalul populației rezidente, s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov, unde ajunge la 98,3%, urmată de regiunea Sud-Est, cu 89,9%.

La polul opus se află regiunea Nord-Est, unde doar 53,3% din populația rezidentă este conectată la sistemul public de alimentare cu apă. Practic, aproape una din două persoane din această regiune nu este racordată la rețeaua publică.

Un grad redus de conectare se înregistrează și în regiunea Sud-Muntenia, unde ponderea populației racordate este de 71,6%.

În același timp, volumul total de apă distribuit în România a scăzut în 2025 cu 14,5% față de anul precedent. Potrivit INS, reducerea a fost determinată în principal de scăderea volumelor de apă distribuite agriculturii, precum și sectoarelor industrie și construcții.

În schimb, volumul de apă distribuit populației a crescut cu 75,969 milioane de metri cubi în 2025 față de 2024.

Regiunea Nord-Est, formată din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, este și regiunea de dezvoltare cu cea mai numeroasă populație din România.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Hagi a renunțat la omul cu care Edi Iordănescu și Mircea Lucescu începeau echipa » Iată motivul!
GSP.ro
Răsturnare de situație în cazul femeii care a fost ucisă la un târg din județul Călărași, după ce un bărbat a intrat cu mașina în mulțime. Primarul localității Mănăstirea este acuzat de ucidere din culpă
Gandul
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
Libertatea
La ce temperatură să setezi centrala ca să consumi mai puțin gaz? Greșeala care poate crește factura în timpul iernii
CSID
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor