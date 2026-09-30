Regiunea din România în care aproape jumătate din populație nu este conectată la rețeaua de apă

Potrivit datelor INS, accesul populației la sistemul public de alimentare cu apă s-a îmbunătățit în 2025, ponderea persoanelor conectate crescând de la 77,6% în 2024 la 78,2% anul trecut.

În 2025, populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă a fost de 14.887.537 de persoane, reprezentând 78,2% din populația rezidentă a României. Față de anul precedent, numărul persoanelor conectate a crescut cu 105.478.

Diferențele dintre regiunile țării sunt însă foarte mari, arată INS.

Cea mai mare pondere a populației conectate la sistemul public de alimentare cu apă, în totalul populației rezidente, s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov, unde ajunge la 98,3%, urmată de regiunea Sud-Est, cu 89,9%.

La polul opus se află regiunea Nord-Est, unde doar 53,3% din populația rezidentă este conectată la sistemul public de alimentare cu apă. Practic, aproape una din două persoane din această regiune nu este racordată la rețeaua publică.

Un grad redus de conectare se înregistrează și în regiunea Sud-Muntenia, unde ponderea populației racordate este de 71,6%.

În același timp, volumul total de apă distribuit în România a scăzut în 2025 cu 14,5% față de anul precedent. Potrivit INS, reducerea a fost determinată în principal de scăderea volumelor de apă distribuite agriculturii, precum și sectoarelor industrie și construcții.

În schimb, volumul de apă distribuit populației a crescut cu 75,969 milioane de metri cubi în 2025 față de 2024.

Regiunea Nord-Est, formată din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, este și regiunea de dezvoltare cu cea mai numeroasă populație din România.