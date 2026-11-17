Compania DB Ventures, asociată brandului David Beckham, solicită despăgubiri de 41 de milioane de dolari de la producătorul de parfumuri Coty, pe care îl acuză că a permis comercializarea produselor purtând numele fostului căpitan al naționalei Angliei în magazine de tip discount și în benzinării.

Potrivit documentelor depuse la o instanță din New York, preluate de The Guardian, reprezentanții DB Ventures susțin că au descoperit parfumuri David Beckham la vânzare în Poundland, un lanț britanic de magazine cunoscut pentru prețurile mici, dar și într-un „coș cu produse la reducere dintr-o benzinărie”, a cărei locație nu a fost precizată.

Compania lui Beckham acuză distribuirea produselor prin canale neautorizate

Descoperirea ar fi provocat „șoc și consternare” în cadrul companiei, care consideră că aceste canale de distribuție nu corespund imaginii de lux și stil de viață asociate brandului David Beckham.

„DB Ventures, compania care deține licența brandului David Beckham, se asigură că toate parteneriatele sale de licențiere mențin imaginea de lifestyle și lux pe care Sir David a construit-o cu grijă de-a lungul deceniilor. Imaginați-vă, așadar, șocul și consternarea resimțite atunci când DB Ventures a descoperit că produse David Beckham erau oferite spre vânzare într-o benzinărie. Cum a fost posibil așa ceva? Disperare și lăcomie”, au susținut avocații companiei în documentele judiciare.

Potrivit reclamației, Coty ar fi distribuit produse David Beckham în valoare de cel puțin 24 de milioane de dolari prin canale comerciale care nu fuseseră aprobate. Compania mai acuză producătorul că ar fi raportat vânzări nete cu 123 de milioane de dolari mai mici decât cele reale, ceea ce ar fi determinat neplata unor redevențe de aproximativ 6 milioane de dolari către DB Ventures.

În total, reprezentanții companiei solicită despăgubiri și compensații de 41 de milioane de dolari.

Coty respinge acuzațiile și cere respingerea procesului

Producătorul de parfumuri contestă acuzațiile și a depus o cerere prin care solicită respingerea procesului. Coty neagă că ar fi vândut parfumurile David Beckham prin intermediul lanțului Poundland și susține că avea dreptul contractual de a decide canalele prin care își comercializa produsele.

Disputa juridică are loc în contextul în care DB Ventures a încheiat un nou acord pentru producția și distribuția parfumurilor David Beckham. În ianuarie 2026, compania Interparfums a anunțat semnarea unui contract exclusiv, pe o perioadă de 20 de ani, pentru dezvoltarea, producția și distribuția la nivel mondial a parfumurilor sub brandul fostului fotbalist.

Noul acord urmează să intre în vigoare la 1 aprilie 2028, când Interparfums va prelua responsabilitatea globală pentru această gamă de produse. Coty consideră că acțiunea în instanță ar putea reprezenta o încercare de a obține încetarea anticipată a actualului contract și de a transfera licența către noul partener.

Parteneriatul dintre Coty și brandul David Beckham durează de mai bine de un deceniu. Compania a produs peste 30 de parfumuri care poartă numele fostului fotbalist, iar în Marea Britanie o sticlă se vinde, în general, cu aproximativ 20 de lire sterline.

David Beckham a primit dividende de 51 de milioane de dolari în 2026vid

David Beckham s-a retras din fotbalul profesionist în 2013 și și-a dezvoltat ulterior afacerile prin intermediul grupului DRJB Holdings. DB Ventures este cea mai mare dintre cele trei divizii ale grupului și gestionează o mare parte dintre parteneriatele comerciale ale lui Beckham, inclusiv colaborări cu branduri precum Hugo Boss.

O altă divizie, Seven Global, include acorduri de licențiere cu companii precum Adidas, în timp ce Studio 99 este compania de producție care a realizat documentare pentru Netflix despre David și Victoria Beckham.

David Beckham a primit în 2026 dividende de 51 de milioane de dolari din grupul său de afaceri, în urma unor contracte comerciale importante încheiate în perioada Cupei Mondiale de fotbal.

Averea cumulată a lui David și Victoria Beckham este estimată la 1,2 miliarde de lire sterline, potrivit celui mai recent clasament Sunday Times Rich List.