Ziua Mondială a Educației: Ce drepturi au profesorii și elevii și cum se recuperează orele

Ziua Internațională a Educației, cunoscută și drept Ziua Mondială a Educației, aduce în 2026 un weekend prelungit pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 3.194/2026, care stabilește structura anului școlar 2026-2027, prevede că pe 5 octombrie nu se organizează cursuri. Regula se aplică și zilelor nelucrătoare sau de sărbătoare legală stabilite prin legislație și prin contractul colectiv de muncă aplicabil.

Cum în 2026 data de 5 octombrie cade într-o zi de luni, elevii beneficiază de trei zile consecutive fără cursuri, după weekendul din 3-4 octombrie. Activitatea școlară se reia marți, 6 octombrie.

Orele din 5 octombrie nu trebuie recuperate

Ziua liberă nu trebuie confundată cu suspendarea cursurilor decisă în situații excepționale, caz în care calendarul școlar poate fi modificat, iar activitățile didactice pot necesita recuperare.

În cazul zilei de 5 octombrie, absența cursurilor este stabilită de la început prin structura oficială a anului școlar. În consecință, școlile nu trebuie să mute orele de luni în alte zile și nici să prelungească programul elevilor pentru recuperarea lor.

Anul școlar 2026-2027 cuprinde, pentru majoritatea elevilor, 36 de săptămâni de cursuri, calendarul fiind construit deja ținând cont de zilele în care activitatea didactică nu se desfășoară.

Ce drepturi au elevii

Drepturile elevilor sunt reglementate atât prin Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cât și prin Statutul elevului. Printre acestea se numără accesul la educație de calitate, dreptul la evaluare obiectivă și corectă, accesul la resursele necesare procesului educațional și dreptul la asociere și exprimare.

Statutul elevului stabilește, de asemenea, mecanisme prin care o notă obținută la o evaluare scrisă poate fi contestată, în condițiile prevăzute de regulament.

Profesorii beneficiază, la rândul lor, de drepturi specifice

Cadrele didactice beneficiază de drepturile stabilite prin legislația educației și legislația muncii, precum și prin contractul colectiv aplicabil sectorului. Acestea privesc, între altele, exercitarea profesiei, formarea și dezvoltarea profesională, condițiile de muncă și protecția necesară desfășurării activității didactice.

Ziua de 5 octombrie are însă și o semnificație internațională. Sărbătoarea este marcată anual pentru a evidenția rolul profesorilor și importanța educației, fiind legată de Recomandarea UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii din 1966 privind statutul cadrelor didactice.

Pentru elevii din România, următoarea pauză din calendar vine la sfârșitul primului modul: vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie 2026.