Rusia atacă întreaga Ucraină cu rachete și drone, în ciuda anunțului lui Donald Trump privind armistițiul. Două femei au murit la Kiev

Rusia a lansat noi valuri de atacuri cu rachete și drone asupra Ucrainei, începând de luni, 12 octombrie, și până marți dimineață, 13 octombrie.

Două femei au fost ucise la Kiev, 11 persoane au fost rănite sau afectate la Harkov, iar locuințe și clădiri civile au fost avariate în mai multe regiuni, inclusiv în apropiere de Liov și Rivne, scrie Kyiv Post.

Atacurile au continuat după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina ar fi convenit asupra unei încetări a focului în sectorul energetic. Informația nu a fost confirmată public de cele două țări.

La Kiev, forțele rusești au lansat șase rachete balistice luni seara târziu, iar loviturile au vizat instalații de transport și depozite.

Cu câteva ore în urmă, o dronă rusească lovise un complex rezidențial din capitală, unde două femei au murit și alte nouă persoane au fost rănite.

La Harkov, de exemplu, atacurile cu rachete au provocat mari distrugeri în cartiere rezidențiale, inclusiv prăbușirea unei secțiuni de acces a unui bloc cu patru etaje. Trei persoane au fost salvate de sub dărâmături.

Două femei au fost ucise la Kiev

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că rachetele au lovit două cartiere de pe malul stâng al capitalei.

În cartierul Dniprovski, o rachetă a lovit o instalație de infrastructură de transport, iar în cartierul Desnianski, o altă rachetă a lovit un depozit cu patru etaje.

Echipele de intervenție au fost trimise la ambele locații, a anunțat Kliciko pe Telegram.

În cursul zilei de luni, o dronă rusească a lovit curtea unui complex rezidențial din cartierul Darnițki, provocând incendii în interiorul clădirii.

Poliția Națională a Ucrainei a confirmat moartea a două femei, în vârstă de 39 și 59 de ani, dar și rănirea altor nouă persoane, printre care un minor.

Loviturile cu drone și resturile aparatelor doborâte au avariat, în cursul zilei, și unele locuințe și clădiri civile din mai multe cartiere ale Kievului.

Poliția a raportat pagube în șase districte, inclusiv la trei case particulare din districtul Darnițki și la două grădinițe din districtele Solomianski și Șevcenkivski.

La ora locală 23:17, autoritățile au spus că există posibilitatea unei noi amenințări cu drone și le-au cerut locuitorilor Kievului să rămână în adăposturi.

Atacurile asupra Harkovului au rănit 11 persoane

Atacurile cu rachete rusești asupra Harkovului, produse luni seara târziu, s-au soldat cu 11 persoane rănite sau afectate, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS).

Loviturile au vizat districtele Kholodnohirskîi și Șevcenkivski. În primul, o secțiune de acces a unui bloc de locuințe cu patru etaje a fost distrusă complet.

Trei persoane au fost salvate de sub dărâmături, iar un reprezentant al autorităților de salvare a fost rănit în timpul intervenției și transportat la spital.

Șeful Administrației Militare Regionale Harkov, Oleh Sîniehubov, a declarat că, potrivit informațiilor preliminare, forțele rusești au folosit aproximativ 10 rachete de tip „Banderol”.

Printre răniți se numără un tânăr de 19 ani, internat la terapie intensivă cu arsuri grave. Un alt bărbat, grav rănit, a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Cel puțin 10 case particulare au fost avariate în districtul Kholodnohirskîi.

Într-o altă zonă a regiunii Harkov, dronele au lovit luni orașul Lozova. O femeie de 71 de ani a murit, iar alte șapte persoane, printre care o fetiță de nouă ani, au suferit stări de stres acut.

Două case au luat foc în apropiere de Liov

Atacurile au ajuns și în vestul Ucrainei, marți dimineață, când o dronă rusească doborâtă a căzut peste o clădire rezidențială din satul Murovane, în apropiere de Liov.

Șeful Administrației Militare Regionale Liov a declarat ulterior că incidentul a avut loc în timpul unei alerte de raid aerian.

Două case au fost cuprinse de flăcări, iar trei vehicule au fost avariate. La momentul primei informări nu fuseseră raportate victime, iar serviciile de urgență interveniseră la fața locului.

Clădiri rezidențiale și cămine, avariate în regiunea Rivne

Forțele rusești au atacat luni seara și orașul Rivne, dar și zonele din apropiere, unde au fost avariate clădiri rezidențiale și obiective civile.

Șeful Administrației Militare Regionale, Oleksandr Koval, a declarat că o clădire nerezidențială din Rivne a fost avariată. La prima informare nu fuseseră raportate victime.

În districtul Sarny, mai multe lovituri au vizat o unitate industrială care nu mai era în funcțiune. Au fost avariate și clădiri rezidențiale, precum și cămine.

Atacurile au avut loc după o lovitură asupra regiunii Rivne, duminică, 11 octombrie, în urma căreia trei persoane au fost rănite.