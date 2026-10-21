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Presa internațională avertizează: liniștea politică din România ar putea dura doar șase luni. Ce scrie despre Guvernul Luca Niculescu

Învestirea Guvernului Luca Niculescu pune capăt unui blocaj politic de aproape șase luni, însă presa internațională avertizează că stabilitatea obținută ar putea fi temporară.
Presa internațională avertizează: liniștea politică din România ar putea dura doar șase luni. Ce scrie despre Guvernul Luca Niculescu
Sursa foto: Alexandru Nechez/ MEDIAFAX FOTO
Victor Dan Stephanovici
21 oct. 2026, 08:07, Politic
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Noul Executiv a depus jurământul marți, 20 octombrie, după ce a primit votul de încredere al Parlamentului, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă. Diplomatul independent Luca Niculescu, în vârstă de 55 de ani, a fost a patra propunere de premier formulată de președintele Nicușor Dan după prăbușirea fostei coaliții de guvernare. Deși votul de învestitură a fost confortabil, publicațiile internaționale subliniază că noul guvern nu dispune de o majoritate proprie stabilă.

Euronews: Criza s-a încheiat, dar liniștea ar putea fi de scurtă durată

În analiza situației politice din România, Euronews evidențiază caracterul provizoriu al înțelegerii care a permis instalarea noului guvern. Niculescu a obținut sprijinul social-democraților și al altor formațiuni parlamentare, însă acordul politic ar urma să asigure susținerea Executivului pentru numai șase luni.

Premierul Luca Niculescu si membrii Cabinetului sau depun juramantul de investitura in fața presedintelui Nicusor Dan, in cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Palatul Cotroceni din Bucuresti, marti, 20 octombrie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

În acest interval, partidele trebuie să negocieze o formulă de colaborare pe termen mai lung. Experții citați de Euronews avertizează că tensiunile politice ar putea reapărea rapid. Publicația amintește că România traversează o perioadă prelungită de instabilitate, începută după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 și agravată de căderea Guvernului Ilie Bolojan, în mai 2026.

Reuters: România riscă o retrogradare a ratingului de țară

Reuters pune accentul pe consecințele economice ale instabilității politice. Agenția internațională avertizează că noul guvern trebuie să pregătească și să obțină adoptarea unui buget pentru 2027 care să reducă deficitul. Dacă planul bugetar nu va trece de Parlament în decembrie, România riscă o nouă retrogradare a ratingului suveran, potrivit avertismentelor agențiilor de evaluare financiară.

Țara se află deja la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor, iar criza politică a afectat încrederea investitorilor. Reuters notează că Niculescu trebuie să reducă unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, într-o economie aflată în dificultate. Misiunea este complicată de presiunile pentru majorarea pensiilor, înghețate în ultimii doi ani, și de solicitările privind eliminarea unei taxe suplimentare aplicate cifrei de afaceri a companiilor.

Financial Times: Reformele rămân incerte, iar PSD poate decide viitorul guvernului

Financial Times descrie noul Executiv drept o soluție la impasul politic, dar atrage atenția asupra compromisurilor care au făcut posibilă învestirea. PSD deține majoritatea portofoliilor ministeriale, în timp ce unele domenii importante sunt conduse de independenți.

Alte partide proeuropene au refuzat să intre în guvern, preferând să ofere sprijin parlamentar condiționat. Potrivit publicației financiare britanice, această configurație ridică semne de întrebare asupra capacității Cabinetului de a adopta reforme economice dificile.

Social-democrații urmează să reevalueze sprijinul acordat premierului după șase luni, ceea ce limitează predictibilitatea politică a Executivului. Presa internațională semnalează și riscul ca prelungirea instabilității să favorizeze partidul AUR, în perspectiva alegerilor parlamentare din 2028.

Primele teste: investițiile, bugetul și acordul politic pentru următoarele șase luni

La prezentarea programului de guvernare, Luca Niculescu a promis un Executiv orientat spre atragerea fondurilor și investițiilor. „Un guvern care aduce fonduri și investiții în țară”, a declarat noul premier, potrivit Euronews. El le-a cerut parlamentarilor să ofere României posibilitatea de a avea un guvern cu puteri depline după lunile de criză.

Prima încercare majoră va fi adoptarea bugetului pentru 2027, în condițiile presiunilor pentru reducerea deficitului și ale angajamentelor politice asumate de partidele care susțin Cabinetul. În paralel, formațiunile parlamentare trebuie să negocieze un acord de susținere mai durabil, înainte de expirarea înțelegerii inițiale de șase luni.

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