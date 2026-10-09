Proteste de amploare la Bruxelles. Poliția a folosit gaze lacrimogene, iar 140 de zboruri au fost anulate

În apropierea Gării Centrale au avut loc și incidente între un grup de manifestanți și forțele de ordine, poliția folosind gaze lacrimogene, relatează The Brussels Times.

Efectele protestelor se resimt inclusiv pe aeroportul din Bruxelles, unde 140 de zboruri au fost anulate.

Incidente lângă Gara Centrală din Bruxelles

Cele mai mari două organizații sindicale din Belgia, CSC-ACV și FGTB-ABVV, au organizat vineri acțiuni împotriva politicilor bugetare pregătite de Guvernul federal.

În timp ce manifestanții se adunau în zona Gării Centrale, un grup de persoane îmbrăcate în negru ar fi încercat să provoace o confruntare cu polițiștii.

Potrivit poliției regionale, forțele de ordine au intervenit și au folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea grupului. Un jurnalist al agenției Belga aflat la fața locului a relatat că persoanele respective aveau asupra lor măști și căști și s-au alăturat ulterior mulțimii de sindicaliști.

Acțiunea de vineri este cel puțin a zecea zi importantă de mobilizare sindicală împotriva politicilor Guvernului federal. De această dată, principalul motiv al protestului îl reprezintă elaborarea bugetului.

Sindicatele avertizează asupra scăderii veniturilor populației

FGTB-ABVV organizează un marș între gările Bruxelles-Central și Bruxelles-Midi. Sindicatul susține că dorește să traseze „linii roșii” în negocierile bugetare și să avertizeze Executivul împotriva unor măsuri care ar afecta veniturile gospodăriilor.

Organizatorii nu au anunțat inițial o estimare oficială a participării, însă sunt așteptate câteva mii de persoane.

CSC-ACV a ales o strategie diferită și organizează manifestații în fața sediilor partidelor aflate la guvernare, printre care N-VA, formațiunea premierului Bart De Wever, și MR.

Sindicatele reclamă creșterea costului vieții, facturile ridicate la energie și presiunea tot mai mare asupra angajaților. Cele două organizații promovează totodată un plan bugetar alternativ despre care susțin că ar putea aduce până la 21 de miliarde de euro fără reduceri drastice ale cheltuielilor.

140 de zboruri anulate pe aeroportul din Bruxelles

Protestele au provocat perturbări semnificative și în transportul public. Operatorul STIB-MIVB a redus puternic numărul metrourilor, tramvaielor și autobuzelor aflate în circulație.

Vineri dimineață funcționau doar liniile de metrou 1 și 5, precum și un număr limitat de linii de tramvai și autobuz. Chiar și pe traseele menținute, frecvența curselor este mai redusă decât într-o zi obișnuită. Serviciile nocturne Noctis au fost suspendate.

Situația afectează și traficul aerian. Aeroportul din Bruxelles a anulat 140 de zboruri, în condițiile în care activitatea companiei de handling Alyzia este puternic afectată de acțiunile sindicale. Brussels Airlines a decis, la rândul său, anularea a 40% dintre zborurile sale cu plecare sau sosire la Bruxelles programate vineri.