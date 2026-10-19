Elina Svitolina se desparte de Gaël Monfils: „Căsnicia noastră se încheie, dar familia noastră nu”

„Am nevoie să-mi regăsesc drumul către mine însămi și am înțeles că nu pot face acest lucru în cadrul căsniciei noastre”, a transmis Svitolina, explicând că decizia a fost una dintre cele mai dificile pe care a trebuit să le ia.

Sportiva a mărturisit că războiul din țara sa a afectat-o profund, deși a vorbit rareori în public despre consecințele emoționale ale conflictului. Ea a amintit că, în urmă cu un an, a simțit nevoia să se îndepărteze de terenul de tenis, deoarece nu se afla într-o stare emoțională care să-i permită să concureze.

„Ceea ce nu ați văzut au fost nopțile nedormite, îndoielile și sentimentul că mă pierd încetul cu încetul”, a scris jucătoarea ucraineană.

Svitolina a subliniat că Monfils i-a fost alături pe tot parcursul acestei perioade dificile și i-a mulțumit pentru sprijinul oferit. „Gaël a văzut totul. Nu mi-a dat niciodată drumul la mână. Am luptat împreună mult timp, cu tot ce am avut”, a transmis ea.

Totuși, sportiva a explicat că unele lupte trebuie purtate în interiorul propriei persoane și că iubirea partenerului nu le poate rezolva în locul său.

Decizia de a pune capăt căsniciei a fost dificil de comunicat, însă Svitolina a apreciat felul în care francezul i-a respectat alegerea și nevoia de schimbare. „Este cel mai greu adevăr pe care a trebuit să-l accept și cel mai greu lucru pe care a trebuit să i-l spun persoanei pe care o iubesc”, a mărturisit ea.

„Gaël m-a iubit în momentele în care am cunoscut cele mai mari bucurii ale mele, dar și în cele mai întunecate momente, iar eu l-am iubit din toată inima”, a scris Svitolina.

Fiica lor, Skai, rămâne prioritatea celor doi

Dincolo de despărțire, Svitolina a subliniat că fiica lor, Skai, va rămâne prioritatea amândurora și că cei doi vor continua să fie implicați împreună în viața acesteia.

„Skai va fi întotdeauna pe primul loc. Căsnicia noastră se încheie, dar familia noastră nu. Vom fi întotdeauna părinții ei, unul lângă celălalt, la fiecare pas al vieții sale”, a transmis sportiva.

Svitolina a precizat că nu există vinovați și a cerut respectarea intimității lor în această perioadă dificilă.

„Vreau să știți că nu este nimeni de învinovățit. Sunt doar doi oameni care s-au iubit profund și o poveste care își schimbă forma. Vă rugăm să ne arătați înțelegere și să ne oferiți spațiul de care avem nevoie pentru a ne vindeca”, a încheiat jucătoarea ucraineană.

Svitolina și Monfils, invitați la gala de retragere a Simonei Halep

Cu doar câteva luni înainte de anunțul despărțirii, Elina Svitolina și Gaël Monfils au participat împreună la evenimentul oficial de retragere din tenis al Simonei Halep, organizat pe 13 iunie, la BT Arena din Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival.

Cei doi au fost invitații fostului lider mondial la o gală care a celebrat cariera sportivei din România. Svitolina și Monfils au urcat pe teren alături de Halep și de fostul tenismen român Andrei Pavel, într-un meci demonstrativ urmărit de o sală arhiplină.

O poveste de iubire începută în circuitul profesionist

Elina Svitolina și Gaël Monfils au format unul dintre cele mai populare și carismatice cupluri din tenisul internațional, relația lor fiind urmărită atât pentru performanțele sportive ale celor doi, cât și pentru momentele din viața personală pe care le împărtășeau cu publicul.

Cei doi s-au cunoscut la Paris, în 2018, după ce francezul a contactat-o pe Svitolina în urma victoriei acesteia la Turneul Campioanelor, disputat la Singapore.

În 2019, cei doi au devenit și mai vizibili în mediul online prin intermediul contului comun „G.E.M.S. Life”, denumire formată din inițialele numelor Gaël, Elina, Monfils și Svitolina. Videoclipurile amuzante, provocările și momentele spontane publicate de cei doi au contribuit la popularitatea cuplului, care a arătat publicului și o latură diferită de cea cunoscută pe terenul de tenis.

După ce și-au anunțat logodna în aprilie 2021, Monfils și Svitolina s-au căsătorit la Geneva, la 16 iulie, în cadrul unei ceremonii pentru care au purtat ținute personalizate create de echipa designerului Virgil Abloh.

Familia lor s-a mărit în 15 octombrie 2022, când s-a născut fiica lor, Skai. Cei doi au continuat să se susțină reciproc în carieră la turneele la care au participat. Monfils s-a retras din tenis anul acesta.