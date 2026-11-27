Joi, Germania și Austria au solicitat ca activitatea TikTok din Europa să fie plasată sub proprietate și control european, susținând că reglementarea în sine nu poate răspunde preocupărilor legate de accesul la date și de algoritmi, potrivit Euronews.

Platforma de socializare deținută de o companie chineză prezintă „riscuri fundamentale pentru politica de securitate a Europei”, a declarat ministrul german al culturii și mass-media, Wolfram Weimer, după întâlnirea cu secretarul de stat austriac pentru domeniul digital, Alexander Proell, la Viena. Într-o declarație comună, cei doi politicieni au cerut „o structură de proprietate europeană pentru activitatea TikTok din Europa și o responsabilitate europeană pentru infrastructura tehnologică cheie, de la algoritmul de recomandare până la accesul la date”. Germania și Austria vor încerca să obțină sprijin la nivelul întregii UE pentru propunerea lor în cadrul unei reuniuni a Consiliului Telecomunicații și Energie (TTE) care va avea loc la Bruxelles în 2 decembrie, potrivit comunicatului comun publicat.

La începutul lunii noiembrie, s-a constatat în mod preliminar că TikTok încalcă Legea europeană privind serviciile digitale (n.r. – Digital Service Act), din cauza modului în care sistemul său de recomandări expune utilizatorii la conținut potențial dăunător.

TikTok, o infrastructură a democrației

Weimer și Proell au afirmat că reglementarea nu răspunde la „întrebarea fundamentală: cine controlează de fapt platforma?”.