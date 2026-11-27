Încercarea președintelui Consiliului European, Antonio Costa, de a-i convinge pe liderii UE să renunțe la condițiile pe care le-au impus în negocierile privind viitorul buget european a eșuat joi, potrivit relatărilor Euronews și POLITICO.

Discuțiile au devenit tensionate și haotice, iar mai mulți lideri au pus sub semnul întrebării posibilitatea unui acord până în luna decembrie.

Summitul, convocat special pentru a găsi o soluție privind următorul buget al UE, s-a încheiat fără a se ajunge la un numitor comun. Liderii, împărțiți în tabere cu poziții opuse, au refuzat să renunțe la cererile lor, insistând că negocierile nu se vor încheia, probabil, până la finalul anului.

În cadrul reuniunii au fost multe tensiuni, reproșuri și chiar boicoturi. Modul în care discuțiile s-au desfășurat a ridicat și semne de întrebare cu privire la capacitatea lui Antonio Costa de a conduce negocierile. Credibilitatea președintelui CE depinde acum de rezultatul acestui proces.

Propunerea de compromis prezentată de Costa, în valoare de 1,78 trilioane de euro la prețurile actuale, pentru o perioadă de șapte ani, presupune o reducere de 10% față de proiectul inițial.

Aceasta a fost însă respinsă de mai multe state membre, iar reacțiile au luat prin surprindere președinția Consiliului.

„Această reuniune a reprezentat un pas necesar în cadrul procesului. Este vorba despre un proces de negociere. Este normal ca diferitele părți să înceapă să-și sublinieze și să-și marcheze punctele de plecare. Toată lumea știe că nu putem dezamăgi Europa și că avem nevoie de un nou buget începând cu 1 ianuarie 2028”, a declarat Costa la conferința de presă de la finalul summitului.

Liderii au intrat în negocieri cu poziții ferme

Summitul părea sortit eșecului încă de la început. Înaintea reuniunii de joi, liderii nu au arătat aproape nicio deschidere de a face compromisuri, organizându-se în grupurile din care fac parte.

De o parte se află cei șapte „Frugali”, care cer reduceri importante ale bugetului european. De cealaltă parte sunt cei 17 „Prieteni ai Coeziunii”, care se opun unor noi tăieri de fonduri.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a dat tonul discuțiilor încă de la sosire, când le-a spus reporterilor că un acord privind bugetul pentru următorii șapte ani este „la ani-lumină distanță”.

Meloni a fost foarte sceptică față de obiectivul susținut de atâtea ori de Antonio Costa, acela de a ajunge la un acord până la sfârșitul anului. Președintele Consiliului vrea să evite prelungirea negocierilor până în perioada electorală din 2027.

„Nu am un termen limită. Am condiții specifice”, a declarat premierul italian. „Când acordul va fi unul pe care îl consider valabil și echitabil pentru Italia, atunci îl voi semna.”

O poziție asemănătoare a avut și premierul olandez Rob Jetten, unul dintre susținătorii reducerii bugetului european. „Nu e nevoie să ne grăbim. Pentru mine, nu există termen limită”, a spus acesta.

Negocierile privind bugetul au început în jurul prânzului, după ce liderii au rezolvat problema succesiunii lui Christine Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene. Inițial, toți s-au întâlnit în sala principală, unde și-au prezentat din nou pozițiile.

Diplomații au declarat că niciun lider nu a făcut concesii în timpul acestei discuții, fiecare așteptând ca ceilalți să facă primul pas.

Apoi, Antonio Costa a împărțit liderii în grupuri mai mici. Mai întâi au discutat „Frugalii”, apoi „Prietenii Coeziunii”, după care cele șase state membre cele mai mari. Au urmat reuniuni cu lideri din diferite regiuni ale Uniunii Europene.

Organizarea aceasta i-a nemulțumit foarte mult pe „Frugali”, care au considerat că formatul discuțiilor urmărea să pună presiune asupra lor în favoarea grupului „Prietenii Coeziunii”.

Considerând că sunt tratați nedrept, aceștia au decis să boicoteze întâlnirile în grupuri restrânse. Antonio Costa a continuat discuțiile fără participarea lor.

Macron cere un acord până în decembrie, iar Merz vrea reduceri mai mari

În timpul summitului, președintele Franței, Emmanuel Macron, a ridicat miza și a convocat o conferință de presă, punând problema într-un mod radical: fie liderii ajung la un acord până în decembrie, fie negocierile se încheie fără un rezultat.

Potrivit acestuia, prelungirea discuțiilor ar putea duce la blocarea lor în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din Franța.

Marine Le Pen, reprezentanta extremei drepte care conduce în sondajele de opinie, a promis că va reduce drastic contribuția Franței la bugetul UE dacă va ajunge la conducerea țării.

„Intenționez să le clarific foarte bine colegilor noștri că, din motive politice și democratice, nu va fi posibilă redeschiderea sau încheierea negocierilor privind bugetul după 31 decembrie”, a spus Macron.

Președintele francez a calificat reducerile propuse de Antonio Costa drept o „greșeală strategică”. „Nu suntem dispuși să ajungem la un acord cu orice preț. Putem încheia negocierile până la 31 decembrie, dar aceasta este limita absolută”, a adăugat acesta.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a adoptat o poziție greu de clintit, anunțând că bugetul ar trebui redus și mai mult. Diferențele dintre Paris și Berlin, cele două principale puteri ale Uniunii Europene, au influențat major discuțiile.

„Am avansat cu ceva? Da și nu. Încercăm să stabilim în ce direcție se îndreaptă lucrurile. Cred că pot spune asta”, a declarat Merz reporterilor.

Cancelarul german a spus că reducerile bugetare nu se vor opri la cele 204 miliarde de euro propuse de Antonio Costa. „Va fi mai puțin. Cât va fi atunci rămâne de văzut”, a adăugat acesta.

Negocierile nu vor continua vineri. „A fost mult teatru politic”

Un diplomat a spus că anunțul lui Antonio Costa, potrivit căruia negocierile nu vor continua vineri, a redus speranțele delegațiilor că summitul se va încheia cu un acord important.

Un alt diplomat a părut însă mai optimist în privința rezultatului, chiar dacă a existat atâta haos în discuții și în negocieri.

„Trebuie să ai un Consiliu European prost ca să ai unul bun”, a spus acesta. „A fost mult teatru politic. Nu am avut negocieri detaliate.”