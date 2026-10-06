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Carlos Alcaraz își apără titlul la Tokyo și atinge o bornă impresionantă

Carlos Alcaraz a câștigat pentru al doilea an consecutiv turneul ATP 500 de la Tokyo, după ce l-a învins marți pe cehul Jiri Lehecka. Spaniolul, numărul 3 mondial, a obținut astfel al treilea său trofeu ATP din 2026.
Carlos Alcaraz își apără titlul la Tokyo și atinge o bornă impresionantă
sursă foto: Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
06 oct. 2026, 14:12, Sport
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Finala a durat 96 de minute și a fost echilibrată, Alcaraz impunându-se cu scorul de 7-6 (4), 6-4. Lehecka a avut un start mai bun și a reușit break chiar în primul game. Spaniolul a revenit însă, a recuperat break-ul în game-ul al șaselea și a schimbat din nou ritmul în tie-break.

Lehecka a condus, de asemenea, în tie-break, cu 4-2, dar Alcaraz a răspuns cu cinci puncte consecutive și a câștigat primul set.

În actul secund, ibericul a reușit singurul break al setului în game-ul al șaptelea și nu i-a mai oferit adversarului șansa de a reveni.

Alcaraz devine, astfel, primul jucător care reușește să câștige două ediții consecutive la Tokyo după Pete Sampras, în 1993 și 1994. Spaniolul este doar al treilea tenismen din istoria turneului care își apără titlul, după Stefan Edberg, câștigător în 1989, 1990 și 1991, și Sampras.

Succesul prelungește și seria impresionantă a lui Alcaraz la nivel ATP 500. El are acum 21 de victorii consecutive în această categorie, ultima înfrângere datând din finala de la Barcelona din 2025, contra lui Holger Rune.

Pentru Alcaraz, trofeul de la Tokyo vine după o perioadă în care sezonul 2026 a fost perturbat de accidentări. În Japonia, el a avut însă un parcurs solicitant, fiind nevoit să joace meciuri de trei seturi cu Alex Michelsen și Jaume Munar înainte de finală. În semifinală, l-a învins pe conaționalul Munar cu 5-7, 6-3, 6-1.

Pentru spaniol este primul titlu de simplu după revenirea în circuit în urma unei pauze de aproape cinci luni provocate de o accidentare la încheietura mâinii și al treilea trofeu ATP al sezonului.

Lehecka, numărul 19 mondial, ajunsese în finală fără să piardă vreun set în meciurile precedente.

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