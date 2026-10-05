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Carlos Alcaraz se califică în finala de la Tokyo după ce a întors semifinala cu Jaume Munar

Carlos Alcaraz s-a calificat luni în finala turneului ATP 500 de la Tokyo (Japonia), după ce l-a învins pe compatriotul său Jaume Munar, în prima semifinală, revenind după ce pierduse primul set. Alcaraz joacă la Tokyo a doua finală consecutivă, după succesul de la ediția din 2025.
Carlos Alcaraz se califică în finala de la Tokyo după ce a întors semifinala cu Jaume Munar
sursă foto: Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
05 oct. 2026, 13:24, Sport
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Alcaraz, aflat pe locul 3 ATP și principalul favorit al competiției, s-a impus cu scorul de 5-7, 6-3, 6-1. Campion en-titre de la Tokyo a avut nevoie de două ore și 31 de minute pentru a se impus, într-o semifinală în care adversarul său a câștigat primul set.

Rezultatul îi asigură lui Alcaraz calificarea în cea de-a 36-a finală ATP a carierei.

Alcaraz a câștigat 77% dintre punctele jucate cu primul serviciu, față de 61% pentru Munar, și a cedat doar 12 puncte în 32 de schimburi disputate pe al doilea serviciu. În total, Alcaraz a câștigat 95 dintre cele 176 de puncte ale meciului, față de 81 ale adversarului.

Victoria este cu atât mai importantă cu cât Munar traversa o săptămână excelentă la Tokyo. Spaniolul venit din calificări l-a eliminat în primul tur pe Taylor Fritz, cap de serie numărul 3, iar apoi a trecut fără probleme de Jaime Faria și Kyrian Jacquet pentru a ajunge în prima sa semifinală ATP a sezonului.

În finala de la Tokyo, Alcaraz va întâlni învingătorul dintre cehul Jiri Lehecka și monegascul Valentin Vacherot.

Alcaraz îl conduce acum pe Munar cu 4-1 în meciurile directe, după ce singura victorie a lui Munar venise în semifinala de la Marbella, în 2021.

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