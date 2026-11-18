Alcaraz, în vârstă de 23 de ani, s-a impus cu 6-2, 6-4, într-un meci care a durat 72 de minute, potrivit ATP Tour.

Spaniolul a avut o prestație solidă și nu i-a oferit adversarului nicio oportunitate de break.

Singurul moment care a ridicat semne de întrebare a fost în setul secund, când Alcaraz a solicitat intervenția fizioterapeutului pentru îngrijiri la partea superioară a piciorului stâng. El a continuat însă fără probleme aparente și a încheiat partida învingător.

Cu două victorii în Grupa Ivan Lendl, Alcaraz se poate califica în semifinale încă de miercuri seara, dacă Frances Tiafoe câștigă cel puțin un set în meciul cu italianul Flavio Cobolli.

Cobolli va fi ultimul adversar al spaniolului în faza grupelor, cei doi urmând să se întâlnească vineri.

De cealaltă parte, Medvedev, care l-a învins pe Cobolli în primul meci, îl va înfrunta pe Tiafoe în ultima partidă din grupă.