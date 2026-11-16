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David Cosma Cristofor, la legendarul Macau Grand Prix. Pilotul român încheie sezonul după 14 podiumuri internaționale

Pilotul român David Cosma Cristofor va participa, în perioada 19–22 noiembrie, la cea de-a 73-a ediție a Macau Grand Prix, alături de echipa Evans GP. Competiția se desfășoară pe Guia Circuit, un traseu stradal pe care au concurat de-a lungul timpului Ayrton Senna și Michael Schumacher.
David Cosma Cristofor, la legendarul Macau Grand Prix. Pilotul român încheie sezonul după 14 podiumuri internaționale
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Andrei Rachieru
16 nov. 2026, 11:59, Sport
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Circuitul din Macau are o lungime de aproximativ 6,12 kilometri și este cunoscut pentru virajele strânse, porțiunile înguste și zidurile aflate în imediata apropiere a traseului, care lasă foarte puțin loc pentru greșeli.

„Să concurez la Macau, pe un circuit pe care mari campioni au scris istorie, este un moment special pentru mine. Este ultima cursă a unui sezon foarte bun, în care am obținut rezultate importante și am acumulat multă experiență”, a declarat David Cosma Cristofor.

14 podiumuri internaționale în sezonul 2026

Participarea la Macau vine după un sezon în care pilotul român a concurat pe circuite din Europa, Orientul Mijlociu și Asia.

Alături de PREMA Racing, David Cosma Cristofor a încheiat Campionatul Italian de Formula 4 pe locul al treilea, cu 327 de puncte. La Mugello, acesta a obținut două pole position-uri și două podiumuri. În campionatul UAE4, a înregistrat alte două clasări pe podium și a terminat pe locul cinci în clasamentul general.

Un alt rezultat important a fost locul al treilea obținut în Formula Trophy Malaysia, pe circuitul Sepang International Circuit.

La Macau, tânărul pilot va concura pentru Evans GP, într-o competiție care reprezintă o nouă provocare în parcursul său sportiv.

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