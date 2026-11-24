Persoanele din Statele Unite diagnosticate cu limfom non-Hodgkin și expuse la erbicidul Roundup vor beneficia de un program de despăgubire pe termen lung. Potrivit publicației de specialitate Food Safety News, acordul colectiv de despăgubire a fost aprobat pe 20 noiembrie de o instanță din statul american Missouri și acoperă atât cererile existente, cât și pe cele viitoare.

Roundup este unul dintre cele mai utilizate erbicide în culturile agricole, având la bază glifosatul, o substanță activă folosită în combaterea buruienilor.

Despăgubiri între 10.000 și 165.000 de dolari

Valoarea despăgubirilor individuale va fi cuprinsă între aproximativ 10.000 și 165.000 de dolari, în funcție de vârsta reclamanților și de gravitatea bolii.

Sunt eligibile persoanele care au intrat în contact cu erbicidul înainte de 17 februarie 2026, chiar dacă diagnosticul de limfom non-Hodgkin va fi stabilit ulterior, în termen de 16 ani de la intrarea în vigoare a acordului.

Programul va fi gestionat de un administrator specializat, iar reclamanții care nu doresc să participe la acordul colectiv își pot continua demersurile în instanță.

Conform comunicatului oficial al grupului Bayer, subsidiara americană Monsanto va finanța despăgubirile prin plăți anuale, ale căror valori vor scădea progresiv, pe o perioadă de maximum 21 de ani. Plafonul de 7,25 miliarde de dolari include și sumele deja achitate de companie.

În cazul în care hotărârea instanței din Missouri va fi contestată, Monsanto va suspenda finanțarea programului până la soluționarea tuturor căilor de atac.

Bayer nu își recunoaște răspunderea

Grupul german a precizat că acordul nu implică recunoașterea răspunderii juridice sau a vreunei încălcări a legii de către susidiara americană.

„Aprobarea acordului de către instanță reprezintă un moment decisiv în strategia companiei de reducere a riscurilor asociate litigiilor actuale și viitoare privind Roundup”, a declarat Bill Anderson, directorul general al Bayer.

În februarie 2026, grupul german anunțase majorarea provizioanelor și a obligațiilor financiare aferente litigiilor de la 7,8 la 11,8 miliarde de euro, dintre care 9,6 miliarde de euro doar pentru dosarele privind glifosatul.

Potrivit Reuters, Bayer a preluat Monsanto în 2018, printr-o tranzacție de 63 de miliarde de dolari. Grupul german s-a confruntat cu aproximativ 65.000 de procese în instanțele americane privind erbicidul Roundup.

Glifosatul, clasificat drept probabil cancerigen

În martie 2015, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC), din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, a încadrat glifosatul în grupa 2A, categoria agenților considerați probabil cancerigeni pentru oameni.

Evaluarea a avut la bază examinarea a aproximativ 1.000 de studii și documente științifice. Experții au identificat dovezi limitate privind caracterul cancerigen la oameni, dovezi suficiente în cazul animalelor de laborator și dovezi solide privind capacitatea acestei substanțe de a deteriora materialul genetic.

Altfel spus, glifosatul poate produce leziuni la nivelul ADN-ului, care, dacă nu sunt reparate de organism, pot favoriza apariția unor mutații genetice și multiplicarea necontrolată a celulelor, mecanisme implicate în dezvoltarea cancerului.

Analiza combinată a studiilor epidemiologice a evidențiat o asociere semnificativă statistic între expunerea la glifosat și apariția limfomului non-Hodgkin. Probabilitatea dezvoltării cancerului depinde însă de mai mulți factori, printre care tipul și nivelul expunerii.

Bayer invocă, în schimb, evaluările Agenției pentru Protecția Mediului din SUA și ale autorităților europene de reglementare, care susțin că erbicidele pe bază de glifosat pot fi utilizate în siguranță în condițiile autorizate.

Roundup, autorizat și în România

Erbicidele comercializate sub marca Roundup sunt autorizate și în România. În noiembrie 2023, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor a aprobat produsul Roundup Dynamic, care conține 500 de grame de glifosat pe litru.

Erbicidul poate fi aplicat pe terenurile agricole înainte de semănat sau plantat, precum și înainte de răsărirea culturilor. Produsul este autorizat și în livezi, vii, pe miriști, pajiști și terenuri necultivate, potrivit Autorității Naționale Fitosanitare.

Alte variante ale erbicidului, printre care Roundup Advance, Roundup Classic Pro, Roundup Energy, Roundup Evolution, Roundup Extra și Roundup PowerMax 720, figurează în programul de control al calității produselor de protecție a plantelor al aceleiași instituții pentru anul 2025.

Glifosatul, autorizat în UE până în 2033

În noiembrie 2023, Comisia Europeană a prelungit cu zece ani autorizarea glifosatului în Uniunea Europeană, până la 15 decembrie 2033.

Legislația europeană interzice însă utilizarea glifosatului în scopul uscării artificiale a culturilor înainte de recoltare, practică folosită pentru reducerea umidității plantelor și facilitarea recoltării.

Statele membre sunt responsabile de autorizarea produselor pe bază de glifosat pe teritoriul lor și pot impune condiții și restricții suplimentare de utilizare.

Ce este limfomul non-Hodgkin

Limfomul non-Hodgkin este un cancer al sistemului limfatic, care apare atunci când limfocitele, celulele albe ale sângelui implicate în apărarea organismului împotriva infecțiilor, încep să se multiplice necontrolat.

Boala se poate extinde dincolo de ganglionii limfatici, la nivelul splinei, măduvei osoase, ficatului sau plămânilor. Formele agresive evoluează rapid, pun în pericol viața pacienților și necesită începerea imediată a tratamentului. Alte forme au o evoluție lentă, dar sunt dificil de vindecat definitiv.

Printre simptome se numără inflamarea ganglionilor limfatici, febra persistentă, transpirațiile nocturne, oboseala și pierderea inexplicabilă în greutate.

Institutul Național al Cancerului din Statele Unite estimează că, în 2026, vor fi înregistrate 79.320 de cazuri noi de limfom non-Hodgkin și 19.970 de decese cauzate de această boală.

În Uniunea Europeană, limfomul non-Hodgkin a ocupat, în 2024, locul al șaptelea în clasamentul celor mai frecvente tipuri de cancer în rândul bărbaților și locul al nouălea în rândul femeilor, potrivit celor mai recente date privind cancerul în UE, publicate de Comisia Europeană la finalul anului 2025.