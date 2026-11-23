UPDATE: Călin Georgescu a ajuns acasă, la vila din Mogoșoaia

Fostul candicat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a ajuns acasă, luni seara, la vila de la Mogoșoaia. El a fost așteptat de zeci de susținători, cu care a dat mâna și s-a îmbrățișat.

Anterior, soția sa, Cristela Georgescu a ieșit cu un coș de bomboane pentru susținători.

Polițiștii din cadrul IPJ Ilfov urmează să vină la domiciliul lui Călin Georgescu pentru a-i pune brățara electronică de monitorizare. Pe toată durata arestului la domiciliu, Călin Georgescu nu va avea voie să părăsească locuința fără încuviințarea instanței.

UPDATE: Declarații Călin Georgescu

Georgescu, primele declarații după decizia de arest la domiciliu: „Nu am fost în arest. Dumnezeu m-a născut un om liber”.

Călin Georgescu a făcut primele declarații după decizia Curții de Apel București prin care a fost plasat în arest la domiciliu. Acesta a susținut că nu s-a considerat niciodată un om aflat în arest și a transmis un mesaj de mulțumire familiei, avocaților și celor care l-au sprijinit în această perioadă.

„Nu am fost în arest. Parafrazând pe inegalabilul Petre Țuțea, s-a închis doar ușa după mine. Eu nu am fost în arest. Dumnezeu m-a născut un om liber și liber voi rămâne și acum, și în viața cealaltă”, a declarat Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale le-a mulțumit soției, copiilor și avocaților săi pentru sprijinul acordat, apreciind demnitatea și implicarea acestora.

„Mulțumesc în primul rând familiei mele, care a stat lângă mine toată această perioadă. Mulțumesc celor trei băieți ai mei, care s-au purtat cu mare demnitate. Mulțumesc soției mele, a cărei dârzenie, tenacitate și demnitate au făcut înconjurul lumii”, a afirmat acesta.

Georgescu a adresat un mesaj și susținătorilor săi, cărora le-a mulțumit pentru rugăciuni și pentru solidaritatea manifestată.

Comparație cu trădarea lui Iisus

„Mulțumesc poporului român. Mulțumesc pentru rugăciunile voastre, m-am hrănit cu iubirea voastră și cu pâinea lacrimilor voastre. Vă mulțumesc tuturor”, a transmis el.

Acesta a mulțumit și unor jurnaliști despre care a spus că au apărat o cauză nobilă, dar și celor pe care i-a numit vrăjmași și detractori, care l-au „trădat la primul cântat de cocoș”, afirmând că îi iartă pe toți.

„Eu, din partea mea, îi iert pe toți și rămân în mâna dreptății desăvârșite a lui Dumnezeu”, a mai declarat Călin Georgescu.

În final, acesta a susținut că dosarul în care este cercetat ar fi unul fabricat politic și a făcut referire la credința sa, la iubirea pentru poporul român și la mesajul de pace pe care spune că îl promovează.

„Eu sunt nevinovat al nu știu câtelea dosar fabricat politic”, a afirmat Georgescu, adăugând că sprijinul oamenilor i-a oferit putere în această perioadă.

Mesaj pentru România

Călin Georgescu a transmis și un mesaj despre viitorul României, susținând că renașterea țării este posibilă doar prin credință și printr-o conducere dedicată oamenilor. Acesta a afirmat că rămâne fidel idealurilor strămoșilor și valorilor creștine, pledând pentru libertate și democrație.

„România va renaște doar și numai când va fi condusă în crezul și în legile lui Dumnezeu. Atunci când vom avea un conducător care vine să slujească, nu să fie slujit”, a declarat Georgescu. El a mai transmis că poporul român trebuie iubit și respectat și și-a exprimat speranța că România își va păstra demnitatea, independența și credința.

UPDATE: Polițiștii din Ilfov încep supravegherea și monitorizarea lui Călin Georgescu, după decizia CAB

Călin Georgescu va fi supravegheat de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, după ce Curtea de Apel București a dispus plasarea sa în arest la domiciliu.

Potrivit procedurilor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – structura Supravegheri Judiciare vor demara activitățile specifice de supraveghere și monitorizare a bărbatului în vârstă de 64 de ani, respectiv Călin Georgescu.

Călin Georgescu are obligația de a respecta măsura preventivă și toate condițiile stabilite de instanță, inclusiv interdicția de a părăsi locuința fără acordul acesteia.

Polițiștii se vor deplasa la adresa unde acesta urmează să execute măsura arestului la domiciliu, pentru efectuarea verificărilor, întocmirea documentelor necesare și comunicarea obligațiilor legale.

„Activitățile de supraveghere se vor desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare, inclusiv prin verificări la domiciliu și monitorizare electronică”, transmite IPJ Ilfov.

UPDATE:

Circa 150 de susținători ai lui Călin Georgescu sunt în fața Arestului Central și scandează mesaje de susținere la adresa fostului candidat la alegerile prezidențiale.

În jurul orei 16.30, la sediul Arestului Central au ajuns și oameni apropiați de Călin Georgescu, cei care i-au asigurat paza fostului candidat.

Călin Georgescu urmează să părăsească Arestul pentru a merge acasă, în arest la domiciliu.

Știre inițială:

Decizia Curții de Apel București vine după ce procurorii DIICOT au contestat hotărârea Tribunalului București din 9 noiembrie, prin care fusese admisă solicitarea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

„Respinge ca nefondată contestația formulată de PICCJ-DIICOT.(…)Definitivă”, esdte minuta Curții de Apel.

Curtea de Apel București a amânat pronunțarea de vineri până luni.

În ce dosar este vizat Georgescu

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost convins să plătească o garanție pentru obținerea unei finanțări destinate unei afaceri cu metale prețioase.

Împrumutul promis nu ar mai fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu un cetățean italian. Din suma transferată, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a fostului candidat.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026.