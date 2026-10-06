George Simion despre banii lui Călin Georgescu: „Nu știu din ce trăiește”

Președintele AUR, George Simion, a recunoscut în direct la TVR că nu știe din ce trăiește Călin Georgescu, deși tot el spune că are o relație strânsă cu fostul prezidențiabil.

Întrebat în repetate rânduri dacă știe care sunt sursele de venit ale fostului candidat la alegerile prezidențiale, Simion a evitat, inițial, un răspuns direct și a invocat acuzații la adresa unor lideri PSD.

„Scrie numai Sorin, Sorin, Sorin”

„Întrebarea e pe o pistă falsă”, a încercat Simion un răspuns, după care a mutat discuția înspre PSD și Sorin Grindeanu. Liderul AUR a spus că are acces, prin intermediul unor avocați care au consultat dosare, la informații despre un dosar referitor la o „cutie de bani” găsită în casa unui fost șef al RAR.

„Și vreți să vă spun că în dosarul cu acea cutie de bani, de la domnul Anton, de la RAR, jumate este cu negru. Negru, negru, negru, negru. Când scrie numai Sorin, Sorin, Sorin, Sorin”, a afirmat Simion.

„Acum nu mai știe nimeni de Călin Georgescu”

El a susținut apoi că fostul șef al RAR ar fi fost „prietenul cel mai bun și șeful de cabinet” al lui Sorin Grindeanu și că în documentele din dosar ar apărea în mod repetat numele acestuia.

Simion a revenit apoi la Călin Georgescu:

„Și acum nimeni nu mai știe pe Călin Georgescu. Și George Simion e singurul nebun care încă îl susține. Îl susțin pentru că l-au votat oamenii și o să-l susțin pentru că eu sunt un om demn”, a declarat liderul AUR.

Presat, totuși, de insistența întrebării, Simion a recunoscut direct că nu știe din ce trăiește Călin Georgescu.

„Știți că sunt un om care răspunde direct, sincer, rapid. Dacă aș ști aceste lucruri, aș răspunde”, a spus el.