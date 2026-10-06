George Simion: Decât un premier Bolojan, mai bine fără niciun premier

Întrebat despre reproșurile potrivit cărora refuzul AUR de a vota Guvernul Veștea l-a menținut pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria, George Simion a afirmat, la TVR 1, că partidul său nu poate vota „la comandă” un guvern din care nu face parte.

Liderul AUR a spus că moțiunea de cenzură din luna mai a limitat puterile Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Eu am inițiat acea moțiune de cenzură, eu l-am dat jos pe Ilie Bolojan. Prin faptul că Ilie Bolojan n-a mai fost în Palatul Victoria premier deplin n-a mai putut da ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern. N-au trecut multe lucruri nocive cuprinse în PNRR. Decarbonizarea așa cum și-o doreau ei, n-a trecut legea salarizării într-o formă total nocivă. Eu sunt bucuros că în aceste cinci luni, decât să-l avem pe Ilie Bolojan premier deplin și să continue așa cum au avut ei coaliția până în aprilie 2027, că l-am demis în mai 2026”, a spus Simion.

„Măcar nu vor putea face cheltuieli nesăbuite”

El a adăugat că nu știe ce i-a determinat pe ceilalți parlamentari să susțină moțiunea de cenzură din luna mai.

„Nu știu care au fost resorturile, ce i-a determinat pe ceilalți să voteze moțiunea, dar eu zic că decât un premier Bolojan, mai bine fără niciun premier. Măcar nu vor putea face cheltuieli nesăbuite”, a declarat liderul AUR.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce Parlamentul a adoptat cu 281 de voturi „pentru” moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. De atunci, Ilie Bolojan conduce Guvernul în regim interimar, cu atribuții limitate.