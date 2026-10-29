O reformă anticorupție, blocată de două ori în Parlamentul Ucrainei. Miza: 120 de milioane de euro din fonduri europene

Parlamentul ucrainean nu a reușit să introducă pe ordinea de zi un proiect de lege care ar simplifica judecarea dosarelor de confiscare a averilor nejustificate și a bunurilor vizate de sancțiuni. Organizația anticorupție Transparency International Ukraine a lansat joi un nou apel către deputați, insistând asupra importanței reformei pentru accesarea fondurilor europene.

Potrivit organizației, proiectul de lege nu a obținut în două rânduri voturile necesare din partea deputaților ucraineni pentru a fi introdus pe ordinea de zi a Parlamentului. Ultima încercare a avut loc miercuri, 28 octombrie, după un prim vot nereușit pe 13 octombrie.

Ce schimbări prevede reforma anticorupție

Proiectul propune ca anumite dosare civile și administrative aflate în competența Înaltei Curți Anticorupție din Ucraina să fie judecate de un singur judecător, în locul unui complet format din mai mulți magistrați.

Printre acestea se numără dosarele care privesc confiscarea averilor nejustificate ale unor persoane, precum și a bunurilor deținute de persoane sau companii vizate de sancțiunile impuse de Ucraina. Schimbarea ar reduce volumul de muncă al judecătorilor și ar permite soluționarea mai rapidă a dosarelor.

Proiectul de lege a fost depus în Parlament la începutul lunii septembrie.

Finanțarea europeană depinde de reformă

Adoptarea modificărilor legislative face parte dintre angajamentele asumate de Ucraina prin Ukraine Facility, mecanismul prin care Uniunea Europeană oferă sprijin financiar țării. Potrivit Transparency International Ukraine, de această reformă depinde o finanțare de 120 de milioane de euro.

Organizația a explicat că actualul sistem presupune judecarea acestor dosare de către complete formate din trei magistrați. Noua lege ar permite unui singur judecător să soluționeze cauzele, păstrând unele excepții pentru dosarele privind averile unor înalți oficiali, inclusiv parlamentari, miniștri și conducători ai instituțiilor anticorupție.

În aceste situații, persoanele vizate ar putea solicita ca dosarul să fie judecat în continuare de trei magistrați. Cererea ar trebui depusă înainte de începerea judecății propriu-zise.

Proiectul stabilește astfel cine poate solicita judecarea dosarului de către trei magistrați și în ce condiții, iar noile reguli ar reduce posibilitatea ca procedurile să fie folosite pentru amânarea proceselor.