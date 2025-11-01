Zeci de mii de sârbi au comemorat victimele de la gara din Novi Sad

Zeci de mii de oameni veniți din toată Serbia s-au adunat sâmbătă la Novi Sad pentru a marca un an de la dezastrul feroviar care a zguduit țara, potrivit AP.

Prăbușirea acoperișului din beton al gării din Novi Sad, pe 1 noiembrie 2024, a ucis 16 persoane și a declanșat o mișcare civică de proporții, condusă în special de tineri, care cere schimbări politice profunde.

Protestatarii acuză autoritățile de corupție și nepotism în contractele cu firme chineze pentru lucrările de infrastructură, susținând că nerespectarea normelor de siguranță a dus la tragedie.

Deși 13 persoane au fost inculpate, nimeni nu a fost tras la răspundere până acum.

„A fost o crimă, nu un accident. Dacă s-ar fi respectat legea, nu ar fi curs sânge”, a declarat studenta Nadja Solaja în fața mulțimii, în aplauzele celor prezenți.

Participanții au ținut 16 minute de reculegere la ora exactă a prăbușirii și au depus coroane de flori la gară.

O mamă a anunțat că va intra în greva foamei

Dijana Hrka, mama unuia dintre tinerii morți, a anunțat că va intra în greva foamei la Belgrad: „Trebuie să știu cine mi-a ucis copilul. Cineva trebuie să răspundă pentru asta.”

Deși președintele Aleksandar Vučić a cerut iertare protestatarilor într-un discurs televizat, după luni în care i-a numit „teroriști manipulați de Occident”, studenții au respins scuzele sale și au cerut alegeri anticipate.

Autoritățile au anulat serviciile feroviare către Novi Sad în ziua mitingului, încercând să limiteze participarea, însă mii de oameni au venit pe jos, cu mașinile sau pe biciclete.

Uniunea Europeană a reacționat prin comisarul pentru extindere, Marta Kos, care a transmis pe platforma X că tragedia „a schimbat Serbia”, aducând oamenii în stradă pentru „responsabilitate, libertate de exprimare și democrație incluzivă”, valori esențiale pentru aderarea la UE.