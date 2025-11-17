Prima pagină » Știrile zilei » Ciprian Șerban: Gările din marile orașe sunt în diverse stări de degradare; primarii vor să le modernizeze

Ciprian Șerban: Gările din marile orașe sunt în diverse stări de degradare; primarii vor să le modernizeze

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a discutat cu primarii în ședința Asociației Municipiilor din România, despre modernizarea gărilor din marile orașe, ajunse în diverse grade de degradare.
17 nov. 2025

Șerban a fost invitat luni la ședința Asociației Municipiilor din România.

„Majoritatea primarilor și-au arătat intenția de a intra într-un parteneriat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin CFR SA, cu scopul de a moderniza gările din localitățile lor. Emblematice la începutul secolului, gările din marile orașe și municipii au intrat, fără investiții majore, în diverse stări de degradare”, spune Șerban, pe Facebook.

Acesta menționează că a stabilit înființarea unui grup de lucru cu specialiști din minister și reprezentanți ai AMR, pentru a crea cadrul legal astfel încât să se realizeze aceste parteneriate.

„Vom discuta despre fiecare proiect în parte, urmând ca la două săptămâni să fiu informat personal despre raportul de progres a acestora”, mai spune ministrul Transporturilor.