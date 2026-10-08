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„Norocoasă că stă lângă o celebritate”: momentul bizar cu Dua Lipa și „Marlins Man” care a făcut înconjurul internetului

Dua Lipa și soțul ei, actorul britanic Callum Turner, au ajuns subiect viral după un meci de baseball la New York, unde au stat lângă unul dintre cei mai cunoscuți fani din sportul american.
„Norocoasă că stă lângă o celebritate”: momentul bizar cu Dua Lipa și „Marlins Man” care a făcut înconjurul internetului
Andreea Tobias
08 oct. 2026, 07:53, Life-Inedit
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„Este SUPER drăguță. Poate cea mai bună vedetă pe care am întâlnit-o”, a scris pe X Laurence Leavy, mai cunoscut drept „Marlins Man”, după ce a stat lângă Dua Lipa la meciul celor de la New York Yankees, potrivit Daily Mail.

Cântăreața și Callum Turner au urmărit miercuri seara, din al doilea rând de lângă teren, meciul 3 dintre Yankees și Tampa Bay Rays.

Discuția care a amuzat internetul

Imaginile i-au surprins pe cei trei într-o discuție aprinsă. La un moment dat, Leavy le-a arătat ceva pe telefon. Ulterior a explicat că le-a povestit „lucruri despre Bad Bunny” și i-a îndemnat să se ridice în picioare la „God Bless America”. La final și-a făcut și un selfie cu ei: Dua zâmbea larg, iar Turner a prins și el cadrul.

Fanii de baseball au reacționat cu umor. „Dua Lipa e norocoasă că stă lângă o celebritate”, a scris un utilizator de pe X.

Cine este „Marlins Man”

Laurence Leavy este avocat în Miami Beach și a devenit celebru pentru că apare, îmbrăcat în portocaliul celor de la Miami Marlins, în spatele bazei principale la cele mai importante meciuri din America. Prima apariție notabilă a fost în World Series din 2012. A fost abonat al echipei Marlins timp de 25 de ani și obișnuiește să dăruiască bilete altor fani.

O seară care s-a terminat prost

Pentru Yankees, meciul a fost ultimul din acest sezon. Echipa a pierdut cu 3-4, a fost eliminată cu 0-3 în seria din playoff și a ajuns la 17 ani fără titlu. Max Fried a primit două home run-uri, iar o lovitură care ar fi egalat scorul, a lui Anthony Volpe, a fost transformată după reluare dintr-un home run într-un double.

Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la sfârșitul lui mai, într-o ceremonie restrânsă la Old Marylebone Town Hall din Londra. Câteva zile mai târziu au sărbătorit alături de prieteni și familie la Palermo, la Grand Hotel Villa Igiea, în Sicilia.

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