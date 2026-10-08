„Norocoasă că stă lângă o celebritate”: momentul bizar cu Dua Lipa și „Marlins Man” care a făcut înconjurul internetului

„Este SUPER drăguță. Poate cea mai bună vedetă pe care am întâlnit-o”, a scris pe X Laurence Leavy, mai cunoscut drept „Marlins Man”, după ce a stat lângă Dua Lipa la meciul celor de la New York Yankees, potrivit Daily Mail.

Marlins man chopping it up with Dua Lipa https://t.co/qx2Pg8yEEp — Memes (@PardonMyMeme) October 8, 2026

Cântăreața și Callum Turner au urmărit miercuri seara, din al doilea rând de lângă teren, meciul 3 dintre Yankees și Tampa Bay Rays.

Discuția care a amuzat internetul

Imaginile i-au surprins pe cei trei într-o discuție aprinsă. La un moment dat, Leavy le-a arătat ceva pe telefon. Ulterior a explicat că le-a povestit „lucruri despre Bad Bunny” și i-a îndemnat să se ridice în picioare la „God Bless America”. La final și-a făcut și un selfie cu ei: Dua zâmbea larg, iar Turner a prins și el cadrul.

Fanii de baseball au reacționat cu umor. „Dua Lipa e norocoasă că stă lângă o celebritate”, a scris un utilizator de pe X.

Cine este „Marlins Man”

Laurence Leavy este avocat în Miami Beach și a devenit celebru pentru că apare, îmbrăcat în portocaliul celor de la Miami Marlins, în spatele bazei principale la cele mai importante meciuri din America. Prima apariție notabilă a fost în World Series din 2012. A fost abonat al echipei Marlins timp de 25 de ani și obișnuiește să dăruiască bilete altor fani.

O seară care s-a terminat prost

Pentru Yankees, meciul a fost ultimul din acest sezon. Echipa a pierdut cu 3-4, a fost eliminată cu 0-3 în seria din playoff și a ajuns la 17 ani fără titlu. Max Fried a primit două home run-uri, iar o lovitură care ar fi egalat scorul, a lui Anthony Volpe, a fost transformată după reluare dintr-un home run într-un double.

Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la sfârșitul lui mai, într-o ceremonie restrânsă la Old Marylebone Town Hall din Londra. Câteva zile mai târziu au sărbătorit alături de prieteni și familie la Palermo, la Grand Hotel Villa Igiea, în Sicilia.