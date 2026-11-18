Asif Merchant a fost acuzat că a încercat să recruteze persoane în SUA într-un plan care viza uciderea lui Trump și a altor lideri politici, ca răzbunare pentru uciderea comandantului militar iranian Qassem Soleimani în 2020.

Judecătorul federal Eric Komitee a calificat infracțiunea drept extrem de gravă: „Nu există multe acuzații mai grave decât plănuirea uciderii, cu o țintă precisă, a unui președinte al SUA sau a unui alt înalt oficial guvernamental”, notează The Independent.

Potrivit mărturiilor din timpul procesului, printre potențialele ținte ale complotului dejucat în timpul campaniei prezidențiale din 2024 se numărau actualul președinte Donald Trump, președintele de atunci Joe Biden și fosta ambasadoare la ONU Nikki Haley, candidată la acea vreme.

Cum a fost dejucat planul de către FBI

În timpul procesului însă, el le-a mărturisit juraților că a analizat locațiile mitingurilor electorale ale lui Donald Trump și a explicat unei cunoștințe cum ar putea fi comis un asasinat în timpul unui astfel de eveniment.

Ulterior, Merchant a contactat persoane pe care le credea asasini plătiți și le-a oferit un avans de 5.000 de dolari în numerar, bani împrumutați de la o rudă. Presupușii ucigași erau, în realitate, agenți sub acoperire ai FBI, alertați chiar de cunoștința afaceristului.

Merchant a fost arestat în Texas pe 12 iulie 2024, în timp ce își făcea bagajele pentru un zbor spre Pakistan, cu o zi înainte de o altă tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, produsă în Butler, Pennsylvania.