O rețea de crimă organizată din Balcanii de Vest, destructurată de Europol. Aproape 50 de persoane au fost arestate

O rețea internațională de trafic de droguri și violențe a fost destructurată de Europol. Aproximativ 50 de arestări au făcut autoritățile la nivel internațional. Suspecții erau căutați pentru crime, răpiri și atacuri cu grenade în întreaga Europă.

Din ancheta investigatorilor a reieșit o rețea suspectată că ar fi ascuns transporturi mari de droguri în marfa comercializată la nivel european. Când transporturile erau descoperite, iar drogurile confiscate de autorități, membrii grupului și familiile acestora deveneau ținte ale unor represalii violente.

Cum s-a desfășurat operațiunea

Operațiunea a luat sfârșit marți, când poliția a percheziționat 42 de proprietăți din Slovenia și Spania. Autoritățile slovene și spaniole au lucrat alături de cele din Croația, arestările fiind coordonate în timp real de un centru sprijinit de Europol, din Ljubljana.

34 de arestări au avut loc în Slovenia, una în Spania și una în Croația. Anterior, alți 11 suspecți au fost prinși de autorități și reținuți.

Astfel, în cadrul perchezițiilor, polițiștii au confiscat 66 de kilograme de droguri (51 de canabis și 15 kilograme de amfetamină), dar și arme de foc, bijuterii și bani.

Cum opera rețeaua infracțională

Membrii grupării foloseau platforme de telecomunicații criptate extrem de sigure, conform datelor Europol, precum SKY ECC și CryptCom, pentru a coordona transporturile de droguri, a ține legătura cu alți membri și a încerca să-și ascundă activitățile de polițiști.

Rețeaua recruta șoferi din Slovenia, Bosnia și Herțegovina și Bulgaria și îi puneau să ascundă droguri în transporturile obișnuite de marfă. Transportatorii plimbau astfel cu camioane, dube și mașini zeci de kilograme de substanțe ilegale.

Din februarie 2022 și până în septembrie 2026, autoritățile au confiscat 253 de kilograme de cocaină, 404 de kilograme de canabis, 18,8 kilograme de metamfetamină și 825 de grame de MDMA.