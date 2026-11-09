Germania a oferit Ucrainei un ajutor de peste 100 de miliarde de euro de la începutul războiului. Suma acoperă și fondurile alocate pentru anii următori

„De la începutul războiului de agresiune al Rusiei, la 24 februarie 2022, Guvernul Federal a oferit sau a alocat pentru următorii ani sprijin civil bilateral Ucrainei în valoare de peste 43,3 miliarde de euro și sprijin militar în valoare de aproximativ 57,6 miliarde de euro (la 30 iunie 2026)”, a transmis Guvernul Germaniei.

Comunicatul emis de guvern a venit ca răspuns la o întrebare parlamentară din partea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), notează Ukrainska Pravda.

Statisticile includ și asistența acordată cetățenilor ucraineni care locuiesc în Germania.

Ce include ajutorul militar

Partea de ajutor militar acoperă nu doar asistența deja acordată, ci și fondurile alocate pentru anii următori. Acest lucru înseamnă că nu toate sumele specificate au fost încă cheltuite efectiv.

„Guvernul federal este convins că, în cazul unei victorii militare a Rusiei asupra Ucrainei, costurile de securitate ar depăși semnificativ costurile sprijinirii Ucrainei în forma sa actuală. Prin urmare, Guvernul federal va continua să ofere Ucrainei sprijin politic, financiar, umanitar, civil și militar atât timp cât este necesar”, se mai arată în comunicat.

În plus, în perioada 2024-2025, Germania a acționat ca partener de implementare în efectuarea achizițiilor pentru Ucraina, finanțate din profituri neașteptate din activele blocate ale băncii centrale rusești. În aceste scopuri, au fost alocate 100 de milioane de euro în 2024 și 217,5 milioane de euro în 2025.

Fondurile au fost creditate în bugetul federal al Germaniei ca venituri alocate și utilizate integral pentru a finanța cheltuieli suplimentare în cadrul liniei bugetare care sprijină Ucraina, potrivit sursei citate.

Germania monitorizează fondurile

De asemenea, în comunicat mai este precizat faptul că Germania monitorizează continuu utilizarea fondurilor alocate pentru sprijinirea Ucrainei.

În special, au fost efectuate evaluări ale proiectelor de asistență care oferă asistență veteranilor ucraineni, inclusiv programe de sprijin psihosocial pentru veterani și familiile acestora, precum și reintegrarea veteranilor pe piața muncii. În timpul acestor audituri, nu au fost identificate deficiențe semnificative.