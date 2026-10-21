UE vrea ca Marea Britanie și Canada să majoreze sprijinul financiar pentru Ucraina

Summitul UE-Canada, programat pentru 29-30 octombrie, și summitul UE-Marea Britanie, din 20 noiembrie, vor oferi Bruxellesului ocazia de a aborda această problemă la cel mai înalt nivel. În condițiile în care nevoile de finanțare ale Kievului sunt în creștere, iar sprijinul american rămâne incert, UE încearcă să convingă aliații din afara blocului comunitar să contribuie cu sume mai mari, au declarat pentru Politico mai mulți oficiali europeni și diplomați.

Uniunea Europeană și statele sale membre asigură 80% din ajutorul extern acordat Ucrainei, a declarat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Avem nevoie urgentă ca și alți parteneri să își intensifice eforturile”, a spus aceasta.

Sprijinul financiar pentru Ucraina, sub așteptările UE

UE s-a angajat să ofere Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027, destinat să acopere aproximativ două treimi din necesarul de finanțare al țării. UE se aștepta ca alți parteneri, printre care Canada, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Norvegia, să contribuie cu încă 45 de miliarde de euro.

Cu toate acestea, o mare parte din fondurile respective întârzie să ajungă la Kiev, deoarece alte guverne nu au confirmat încă sprijinul financiar anticipat de Bruxelles sau nu au transferat sumele promise.

Necesarul de finanțare al Ucrainei pentru 2027 a crescut pe fondul intensificării atacurilor rusești și al costurilor tot mai mari provocate de războiul dintre SUA, Israel și Iran.

UE nu va condiționa cooperarea cu aliații de sprijinul financiar pentru Ucraina

UE se pregătește să negocieze consolidarea relațiilor economice și a cooperării în domeniul apărării cu Londra și Ottawa.

Un diplomat european de rang înalt a explicat că UE „nu va proceda ca Trump” și nu va condiționa în mod explicit acordarea unor avantaje de contribuțiile financiare pentru Ucraina.

Oficialii europeni au subliniat că aceste demersuri nu reprezintă o critică la adresa Marii Britanii sau a Canadei, două țări care oferă deja un sprijin important Ucrainei. Problema este că nevoile financiare ale Kievului au crescut.

Marea Britanie afirmă că a alocat în total 25 de miliarde de lire sterline pentru Ucraina, în timp ce Canada a promis asistență militară echivalentă cu 5,4 miliarde de euro și sprijin financiar direct de 8,2 miliarde de euro.

De la începutul invaziei rusești pe scară largă, UE și statele sale membre au contribuit cu peste 231 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei, inclusiv prin ajutor militar, sprijin financiar și asistență pentru refugiații ucraineni, potrivit datelor prezentate de Bruxelles.

UE încearcă să obțină mai mult sprijin financiar și din partea Japoniei

UE încearcă, de asemenea, să convingă Japonia să își majoreze contribuțiile. Un oficial european de rang înalt a afirmat că Tokyo a rămas în urmă cu sprijinul financiar acordat în 2026.

O persoană familiarizată cu poziția guvernului japonez a respins ideea că Japonia nu contribuie suficient, subliniind că Tokyo a oferit deja aproximativ 20 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Totuși, aceasta a precizat că ar putea exista posibilitatea acordării unui sprijin suplimentar, dacă Ucraina îl va solicita.

În același timp, Tokyo încearcă să obțină garanții că firmele japoneze își vor păstra accesul la piața europeană, pe fondul îngrijorărilor că preferințele pentru produsele „fabricate în Europa”, prevăzute în viitoarea legislație industrială, le-ar putea dezavantaja.