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Un bărbat de 77 de ani, condamnat la moarte a fost executat prin injecție letală în Florida. Este cea de-a 18-a execuție din acest an

Florida a efectuat marți a 18-a execuție a anului, în urma utilizării agresive a pedepsei cu moartea de către guvernatorul republican Ron DeSantis în ultimul său mandat.
Un bărbat de 77 de ani, condamnat la moarte a fost executat prin injecție letală în Florida. Este cea de-a 18-a execuție din acest an
Sursa foto: X. Foto cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
21 oct. 2026, 02:16, Știri externe
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William Reaves, în vârstă de 77 de ani, a fost declarat mort la ora 18:12, în urma unei injecții cu trei droguri la închisoarea de stat din Florida, lângă Starke. El a fost condamnat pentru crimă de gradul întâi în cazul uciderii prin împușcare în 1986 a adjunctului șefului poliției din comitatul Indian River, potrivit AP.

Reaves a fost al optulea prizonier cu vârsta peste 70 de ani din Florida executat anul acesta, ceea ce evidențiază îmbătrânirea populației condamnaților la moarte din țară, în timp ce Florida continuă să depășească cu mult restul țării în ceea ce privește numărul total de execuții.

Anul trecut, Florida a stabilit un record statal cu 19 execuții într-un singur an.

Curtea Supremă din Florida a respins săptămâna trecută apelurile lui Reaves de a-i cruța viața.

Controverse privind metoda de execuție din Florida

O problemă ridicată de avocații săi a fost metoda de execuție din Florida. Toate execuțiile din Florida sunt efectuate prin injecție letală cu un sedativ, un paralitic și un medicament care oprește inima, potrivit Departamentului de Corecție.

Instanța a confirmat anterior acest protocol de injecție letală în fața unor contestații similare. Acesta diferă de injecția cu un singur medicament utilizată de state precum Tennessee, unde Christa Pike, condamnată la moarte, a fost transportată de urgență la spital luna trecută după ce a supraviețuit la două doze letale de pentobarbital .

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