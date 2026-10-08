Christa Pike merge din nou, dar e confuză | Între timp, un senator republican cere reintroducerea scaunului electric

Christa Pike a supraviețuit pe 30 septembrie unei tentative de execuție în statul Tennessee, după ce autoritățile i-au administrat două doze de pentobarbital.

Cazul este considerat fără precedent de experți, deoarece Pike este, potrivit informațiilor disponibile, singura persoană cunoscută care a supraviețuit unei execuții prin injecție letală.

Avocatul Stephen Ferrell a declarat pentru BBC că Pike a făcut miercuri primii pași prin salonul în care este internată.

Ea nu poate însă să își folosească normal brațele, care sunt foarte umflate și au suferit leziuni grave.

Este conștientă, dar uită repede

„Este în picioare și merge pentru prima dată astăzi, dar doar prin cameră, pe o distanță scurtă”, a spus Ferrell.

Din punct de vedere psihic, starea ei este mai greu de evaluat.

Avocatul a spus că Pike este conștientă și poate discuta, dar își pierde ușor firul gândurilor și uită unde se îndreaptă.

Medicii nu știu încă dacă leziunile de la nivelul brațelor vor produce efecte permanente.

După starea de comă inițială, s-a trezit și a putut vorbi, dar avea dureri

Pike a ajuns la spital după ce tentativa de execuție nu a avut rezultatul așteptat.

Ea a fost inițial inconștientă și în stare critică.

În zilele următoare, echipa sa juridică a spus că era trează și putea vorbi, dar acuza dureri și avea stări de furie și confuzie.

Un tribunal a cerut autorităților din Tennessee să păstreze toate probele legate de tentativa eșuată. Acestea ar putea avea un rol important într-un eventual proces împotriva statului.

Condamnată pentru o crimă comisă în 1995

Christa Pike a primit pedeapsa cu moartea pentru uciderea lui Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, în 1995.

Pike avea 18 ani la acel moment și a comis crima împreună cu iubitul său de atunci, Tadaryl Shipp, care avea 17 ani.

Cei doi au cunoscut-o pe Slemmer într-un program de pregătire profesională destinat tinerilor cu venituri reduse.

Procurorii au susținut că Pike și Shipp au bătut-o și torturat-o înainte de a o ucide.

Shipp nu a primit pedeapsa capitală deoarece era minor în momentul crimei. El se află în continuare în închisoare.

Mama lui Slemmer s-a numărat printre persoanele care au susținut executarea lui Pike și a descris tentativa de săptămâna trecută drept un „dezastru”.

Avocații lui Pike se opun unei noi tentative de execuție prin injecție letală și susțin că autoritățile trebuie să îi comute pedeapsa în închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.

Nu doar cetățenii cer revenirea la scaunul electric în Tennessee

În Tennessee, susținătorii pedepsei capitale au cerut însă ca statul să folosească o altă metodă. Senatorul republican Marsha Blackburn, candidat la funcția de guvernator al statului, a declarat că Tennessee ar trebui să reintroducă scaunul electric.

Pentru moment, rămân multe întrebări despre starea lui Pike și despre ce se va întâmpla cu pedeapsa sa.

Avocații spun că ea are nevoie și de sprijin psihologic după experiența prin care a trecut.