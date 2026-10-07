Primele cuvinte ale Christei Pike, femeia care a supraviețuit injecțiilor letale, după ce s-a trezit din comă | Avocat: „E furioasă și confuză”

Christa Pike, condamnată la moarte în Tennessee, s-a trezit marți, la șase zile după ce statul a încercat să o execute prin injecție letală, potrivit AP.

Pike este considerată prima persoană cunoscută care a supraviețuit după ce a primit substanțele folosite într-o execuție.

Pike a deschis ochii chiar în momentul în care medicii se pregăteau să o deconecteze de la aparatele care îi susțineau viața.

„Unde sunt?” „Cine ești?”

Primele ei cuvinte au fost, potrivit avocatului Randy Spivey: „Unde sunt?” și „Cine ești?”.

„Christa s-a trezit și a început să vorbească. A fost un șoc pentru toată lumea”, a spus Spivey miercuri, la o conferință de presă.

Avocatul spune că femeia este conștientă, cel puțin în parte, de ceea ce i s-a întâmplat. Pike este însă „furioasă și confuză” și are în față o recuperare lungă și incertă.

Nu își poate mișca brațele și nu poate înghiți

Starea ei rămâne gravă.

Potrivit echipei juridice, Pike nu își poate mișca brațele și nu poate înghiți.

Are pneumonie, un cheag de sânge la braț și probleme cognitive.

Când avocații au vizitat-o marți în spital, mâinile îi erau foarte umflate, iar ea era încătușată de pat.

Medicii nu pot spune deocamdată cât de mult se va recupera

Joel Zivot, profesor de anestezie și chirurgie din Atlanta și consultant al echipei juridice a lui Pike, a spus că ar putea trece săptămâni sau chiar luni până când medicii vor putea evalua consecințele pe termen lung.

O altă întrebare rămâne fără răspuns: dacă Pike se va recupera suficient, va încerca Tennessee din nou să o execute?

Avocații cer comutarea pedepsei

Avocații lui Pike susțin că femeia a trecut deja printr-o suferință extremă și cer guvernatorului republican Bill Lee să îi comute pedeapsa.

Guvernatorul nu a anunțat deocamdată ce decizie va lua.

În paralel, un judecător din Nashville a cerut statului să păstreze toate probele legate de tentativa de execuție.

Ordinul ar urma să includă înregistrări, mărturii, e-mailuri, medicamente, seringi, linii intravenoase și alte obiecte medicale din camera de execuție.

Avocații lui Pike acuză autoritățile că au gestionat tentativa de execuție fără suficientă transparență și vor să afle exact ce s-a întâmplat.

Problemele cu perfuzia, una dintre ipoteze

Tentativa de execuție a avut loc pe 30 septembrie. Pike a primit injecția letală, dar procedura nu a dus la moartea ei.

Experții consultați de echipa juridică suspectează că o problemă la linia intravenoasă ar fi putut împiedica medicamentele să ajungă în sânge.

Substanțele s-ar fi putut acumula în țesut, în loc să intre corect în sistemul circulator.

Într-un document depus la instanță, avocații afirmă că este posibil ca niciun membru al echipei de execuție să nu fi observat că liniile intravenoase nu erau poziționate corect sau că venele cedaseră.

Autoritățile din Tennessee nu au oferit încă o explicație oficială pentru eșecul procedurii.

Tentativa a început după ce Pike a primit ocazia să facă o ultimă declarație.

Aproximativ cinci minute mai târziu, ea și-a ridicat capul și a spus că o doare brațul. La un moment dat și-a pierdut cunoștința, dar martorii au auzit-o respirând greu.

Jurnaliștii au fost scoși din încăperea destinată martorilor după aproape 90 de minute, iar Pike a fost transportată cu ambulanța la spital.

Cazul readuce în discuție injecția letală

Eșecul execuției a declanșat o nouă dezbatere despre modul în care statele americane aplică pedeapsa capitală, în special despre injecția letală.

Guvernatorul Tennessee a amânat cealaltă execuție programată în stat pentru acest an și a cerut o analiză a problemelor apărute în cazul lui Pike. Șeful sistemului penitenciar din Tennessee și-a dat demisia.

În afara tribunalului, susținătorii victimei au protestat față de atenția acordată lui Pike. Michelle Nowell, una dintre persoanele prezente, a strigat „Justice for Colleen”, cu referire la Colleen Slemmer, colega lui Pike pe care aceasta a fost condamnată că a ucis-o în 1995.

„Victima este Colleen. Victima nu este Christa Pike”, a spus Nowell.