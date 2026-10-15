Cinci membri ai echipajului navei avariate în Marea Neagră, transportați la spital. Continuă misiunea de căutare și salvare

Elicopterul a aterizat la POA Constanța, având la bord cele cinci persoane și o echipă medicală a UPU-SMURD Constanța. Potrivit evaluării medicale inițiale, unul dintre membrii echipajului prezenta arsuri la nivelul scalpului, iar o altă persoană avea o ușoară intoxicație cu fum. Ceilalți trei nu prezentau semne vizibile de traumatisme, transmite ISU Tulcea.

Persoanele au fost preluate de echipaje SMURD ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța și de echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, pentru acordarea asistenței medicale și transportul la spital.

Salvatorii se pregătesc să caute în interiorul navei

În paralel, sunt în desfășurare pregătirile pentru o operațiune de căutare și salvare în interiorul navei comerciale, în vederea identificării celorlalți membri ai echipajului dați dispăruți, inclusiv a eventualelor persoane rănite care nu se află pe punte.

Un alt elicopter Black Hawk a decolat către nava FIFI, care se deplasează spre locul incidentului. Planul prevede preluarea prin troliere a echipei de căutare-salvare aflate la bordul navei FIFI și transportarea acesteia pe nava avariată, tot prin troliere, pentru efectuarea căutărilor în interior.

Intervenția la bordul navei, care navighează sub pavilion străin, va avea loc cu respectarea procedurilor aplicabile și după obținerea acordului necesar pentru accesul echipelor de salvare.

Garda de Coastă participă la operațiune

Garda de Coastă continuă să participe la misiune cu o navă din cadrul instituției. Șalupa de intervenție trimisă inițial la fața locului a fost nevoită să se retragă la bază din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile și a dimensiunilor reduse, care nu îi permit să ofere sprijin în condițiile actuale.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, personalul implicat în misiune este special instruit pentru astfel de intervenții. Pompierii care încadrează nava FIFI au urmat cursuri de pregătire de specialitate la Marsilia, în Franța, și la Hamburg, în Germania.

Prioritatea salvatorilor rămâne identificarea și salvarea celorlalți membri ai echipajului dați dispăruți, cu respectarea măsurilor de siguranță impuse de condițiile din zona incidentului.

Incidentul grav a fost semnalat joi dimineață în apele Mării Negre, la aproximativ 14 mile marine de Sulina. Un incendiu a izbucnit la bordul unei nave comerciale sub pavilion San Marino, din cauze, deocamdată necunoscute. Opt marinari sunt dați dispăruți și sunt căutați de echipe de salvare. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca nava să fi fost lovită de o dronă.