Victor Negrescu avertizează că România riscă să nu folosească integral cele 60,2 miliarde de euro estimate din fonduri europene

Victor Negrescu a vorbit despre fondurilor europene pentru perioada 2028–2034.

„Pentru România este propusă o alocare de 60,2 miliarde de euro, conform Comisiei Europene. Acești bani ar urma să fie gestionați printr-un plan național care reunește fondurile pentru dezvoltare regională, agricultură, investiții sociale și alte politici europene. Suma finală este încă în negociere și există riscul ca, din cauza unor prevederi tehnice, România să nu poată utiliza integral fondurile alocate”, afrimăr europarlamentarul pe Facebook.

Negrescu a susținut că autoritățile regionale și locale trebuie să aibă un rol real în stabilirea priorităților de investiții, iar fondurile să ajungă în toate regiunile țării, inclusiv în comunitățile mai puțin dezvoltate.

Europarlamentarul a pledat pentru investiții în infrastructură, sănătate, educație, locuințe, energie și dezvoltare locală, precum și pentru reducerea birocrației și reguli mai flexibile în utilizarea banilor europeni.

El a făcut referire și la experiența Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), afirmând că centralizarea excesivă, birocrația și termenele nerealiste pot afecta implementarea investițiilor.

Victor Negrescu a mai spus că România trebuie să înceapă din timp consultările și pregătirea proiectelor pentru următorul ciclu bugetar european, fără să aștepte aprobarea bugetului pentru perioada 2028–2034.