Misiune contra cronometru pentru salvarea unui marinar dispărut în Marea Neagră. Nava SAR ARTEMIS, mobilizată

Vineri, la ora 17:30, misiunea de salvare a fost suspendată. Marinarul dispărut nu a fost găsit, iar nava SAR ARTEMIS s-a întors la bază.

În cadrul după-amiezii, la ora 15:21, Centrul Maritim de Coordonare ( MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare ( ARSVOM) pentru a efectua o misiune contra cronometru de căutare și salvare la pescadorul SEA ANGHEL 1.

Nava SAR ARTEMIS din cadrul ARSVOM a plecat de la cheu din dana 78 Constanța spre zona indicată de MRCC.

Potrivit Ziua de Constanța, este vorba despre un marinar care s-ar fi aruncat în apă fără vestă de salvare și îmbrăcat în haine negre.