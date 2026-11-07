Operațiunea de căutare și salvare a marinarului căzut în Marea Neagră a fost reluată

Potrivit reprezentanților ARSVOM, la ora 07:10, nava SAR ARTEMIS a ajuns în zona indicată de MRCC și a început operațiune de căutare.

Misiunea a fost suspendată vineri la ora 17:30, iar nava SAR ARTEMIS s-a întors la bază, notează Ziua de Constanța.

Vineri după-masa, la ora 15:21, Centrul Maritim de Coordonare ( MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare ( ARSVOM) pentru a efectua o misiune contra cronometru de căutare și salvare la pescadorul SEA ANGHEL 1.

Cu o zi în urmă, Nava SAR ARTEMIS din cadrul ARSVOM a plecat de la cheu din dana 78 Constanța spre zona indicată de MRCC.

Presa locală notează că este vorba despre un marinar care s-ar fi aruncat în apă fără vestă de salvare și îmbrăcat în haine negre.