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Belarus sfințește prima icoană generată cu AI | Ce spun credincioșii

E supărare mare în Biserica Catolică din Belarus, acolo unde a fost sfințită prima icoană generată de AI. Mulți spun că nu e firesc să se închine în fața unei imagini generate de un robot fără suflet și că aceasta nici măcar nu poate fi considerată o icoană.
Belarus sfințește prima icoană generată cu AI | Ce spun credincioșii
katolik.life
Luiza Moldovan
13 oct. 2026, 14:06, Știri externe
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O biserică catolică din orașul Novolukoml, Belarus, a sfințit o icoană a Sfântului Carlo Acutis, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ceremonia a avut loc pe 11 octombrie, la Biserica Sfânta Maria Magdalena, iar inițiativa a stârnit controverse în rândul credincioșilor.

Unii au contestat folosirea inteligenței artificiale pentru crearea unei imagini în fața căreia oamenii se roagă.

A fost concepută special cu AI

Icoana a fost sfințită de arhiepiscopul emerit Tadeusz Kondrusiewicz. Informația a fost făcută publică de preotul Nikolai Lipsky, parohul bisericii, în timpul transmisiunii online a Sfintei Liturghii.

Potrivit acestuia, imaginea a fost concepută special cu ajutorul inteligenței artificiale și este o apariție neobișnuită atât pentru Biserica Catolică din Belarus, cât și pentru alte comunități catolice.

Cine a fost Carlo Acutis, supranumit „apostolul internetului”

Carlo Acutis a fost un tânăr italian care a folosit internetul pentru a răspândi credința catolică. A creat un catalog online al miracolelor euharistice și a încurajat participarea la Sfânta Liturghie.

A murit la 15 ani și a fost canonizat în 2025.

Este cunoscut drept „apostolul internetului”, „apostolul cibernetic” și „apostolul Euharistiei”, fiind considerat un model pentru tinerii catolici în era digitală.

De ce a fost criticată icoana realizată cu AI

După anunțul parohiei, mai mulți credincioși au criticat inițiativa pe rețelele sociale.

Aceștia au susținut că o imagine generată de inteligența artificială nu poate fi considerată o icoană și au pus sub semnul întrebării folosirea ei în practica religioasă.

Textul care prezintă evenimentul nu menționează o poziție oficială a Bisericii Catolice cu privire la această icoană sau la folosirea inteligenței artificiale în realizarea imaginilor religioase.

Unde va fi amplasată icoana

Icoana Sfântului Carlo Acutis a fost așezată în altarul lateral al Bisericii Sfânta Maria Magdalena. Imaginea va servi drept perdea pentru icoana sfintei care ocrotește parohia.

Preotul Nikolai Lipsky a explicat că cele două figuri religioase leagă începuturile creștinismului de preocupările lumii digitale din secolul XXI.

Cu ocazia sfințirii, a fost interpretat și un imn special, compus la inițiativa preotului-paroh pentru canonizarea lui Carlo Acutis.

Ceremonia a fost transmisă online, iar înregistrarea e disponibilă pe YouTube.

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