Belarus sfințește prima icoană generată cu AI | Ce spun credincioșii

O biserică catolică din orașul Novolukoml, Belarus, a sfințit o icoană a Sfântului Carlo Acutis, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.
Ceremonia a avut loc pe 11 octombrie, la Biserica Sfânta Maria Magdalena, iar inițiativa a stârnit controverse în rândul credincioșilor.
Unii au contestat folosirea inteligenței artificiale pentru crearea unei imagini în fața căreia oamenii se roagă.
Icoana a fost sfințită de arhiepiscopul emerit Tadeusz Kondrusiewicz. Informația a fost făcută publică de preotul Nikolai Lipsky, parohul bisericii, în timpul transmisiunii online a Sfintei Liturghii.
Potrivit acestuia, imaginea a fost concepută special cu ajutorul inteligenței artificiale și este o apariție neobișnuită atât pentru Biserica Catolică din Belarus, cât și pentru alte comunități catolice.
Carlo Acutis a fost un tânăr italian care a folosit internetul pentru a răspândi credința catolică. A creat un catalog online al miracolelor euharistice și a încurajat participarea la Sfânta Liturghie.
A murit la 15 ani și a fost canonizat în 2025.
Este cunoscut drept „apostolul internetului”, „apostolul cibernetic” și „apostolul Euharistiei”, fiind considerat un model pentru tinerii catolici în era digitală.
După anunțul parohiei, mai mulți credincioși au criticat inițiativa pe rețelele sociale.
Aceștia au susținut că o imagine generată de inteligența artificială nu poate fi considerată o icoană și au pus sub semnul întrebării folosirea ei în practica religioasă.
Textul care prezintă evenimentul nu menționează o poziție oficială a Bisericii Catolice cu privire la această icoană sau la folosirea inteligenței artificiale în realizarea imaginilor religioase.
Icoana Sfântului Carlo Acutis a fost așezată în altarul lateral al Bisericii Sfânta Maria Magdalena. Imaginea va servi drept perdea pentru icoana sfintei care ocrotește parohia.
Preotul Nikolai Lipsky a explicat că cele două figuri religioase leagă începuturile creștinismului de preocupările lumii digitale din secolul XXI.
Cu ocazia sfințirii, a fost interpretat și un imn special, compus la inițiativa preotului-paroh pentru canonizarea lui Carlo Acutis.
Ceremonia a fost transmisă online, iar înregistrarea e disponibilă pe YouTube.