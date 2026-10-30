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Prognoza meteo pentru toată luna noiembrie: Frig si ploi peste Romania înainte de a începe iarna calendaristică

Vremea se răcește în prima săptămână din noiembrie, când temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, iar ploile vor fi mai abundente în mai multe regiuni ale țării. Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 2-30 noiembrie, temperaturile vor reveni treptat la normal, însă precipitațiile vor continua să fie excedentare în anumite zone ale României.
Prognoza meteo pentru toată luna noiembrie: Frig si ploi peste Romania înainte de a începe iarna calendaristică
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
30 oct. 2026, 07:33, Știrile zilei
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2 – 9 noiembrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și estice și local în cele vestice și centrale, dar și deficitar în extremitatea de nord-vest a țării.

9 – 16 noiembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

16 – 23 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, dar cu posibilitatea unui ușor deficit în regiunile sudice, și a unui ușor excedent în cele nord-vestice.

23 – 30 noiembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

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