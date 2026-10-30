Prognoza meteo pentru toată luna noiembrie: Frig si ploi peste Romania înainte de a începe iarna calendaristică

2 – 9 noiembrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și estice și local în cele vestice și centrale, dar și deficitar în extremitatea de nord-vest a țării.

9 – 16 noiembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

16 – 23 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, dar cu posibilitatea unui ușor deficit în regiunile sudice, și a unui ușor excedent în cele nord-vestice.

23 – 30 noiembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.