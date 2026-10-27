Județul Constanța, sub avertizări de Cod roșu și portocaliu de ploi. Care sunt zonele vizate?

„Va ploua, iar prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 20…25 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de apă de 50…55 l/mp. Vor fi descărcări electrice”, transmite ANM.

Zonele vizate sunt orașele Constanța, Năvodari, Ovidiu, dar și comuna Lumina.

Avertizarea este valabilă până marți seară, la ora 19:00.

Anterior, AMP a emis o avertizare de Cod portocali de ploi, valabil în județul Constanța.

„Va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 25…35 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore pe alocuri s-au acumulat cantități de apă de 35…40 l/mp”, transmite ANM.

Avertizarea este valabilă până la ora 19:00 și vizează următoarele zone din județ: Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Castelu, Poarta Albă, Mihai Viteazu, Cuza Voda, Istria, Săcele, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Grădina..

Anterior și orașele Constanța, Năvodari, Ovidiu șu comuna lumina se aflau sub avertizare de Cod Portocaliu, însă avertizarea a fost actualizată, fiind valabilă avertizarea de Cod Roșu de ploi.