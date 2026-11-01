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Vreme rea în România! Cod portocaliu de ploi și ninsori la munte. Rafale de vânt de până la 80 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări Cod galben și Cod portocaliu de ploi abundente, ninsori și vânt puternic, valabile în perioada 1-4 noiembrie. Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, unde pot ajunge la 70 l/mp.
Vreme rea în România! Cod portocaliu de ploi și ninsori la munte. Rafale de vânt de până la 80 km/h
Sursa foto: Alex Nicodim/Mediafax Foto
Laura Buciu
01 nov. 2026, 10:22, Social
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Potrivit meteorologilor, în intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 20:00, va ploua moderat cantitativ în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 30-50 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă de 10-30 de centimetri.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar miercuri, 4 noiembrie, și în cele estice. Vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h, în timp ce pe crestele montane rafalele pot atinge 60-80 km/h, viscolind ninsoarea.

Cod portocaliu de ploi abundente în Oltenia și la munte

Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu, valabilă de duminică, 1 noiembrie, ora 10:00, până luni, 2 noiembrie, ora 10:00.

Avertizarea vizează vestul Carpaților Meridionali și zona submontană a Olteniei, unde se vor acumula cantități importante de precipitații, de 50-70 l/mp.

Va ploua, iar la altitudini de peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile. În zonele montane vizate se va depune un strat de zăpadă de 20-40 de centimetri.

Cod galben de ploi în mai multe județe

Tot în intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 – 2 noiembrie, ora 10:00, este în vigoare un Cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru județele Dolj și Olt, zona joasă a județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și sudul județului Hunedoara.

În aceste regiuni se vor acumula 25-35 l/mp și, izolat, peste 50 l/mp.

Vânt puternic în Muntenia și Dobrogea

O altă avertizare Cod galben vizează intensificările vântului în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei, în intervalul 2 noiembrie, ora 08:00 – 3 noiembrie, ora 10:00.

Vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h.

De asemenea, în perioada 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, este în vigoare un Cod galben de ploi pentru județele Călărași, Ialomița și Constanța. Cantitățile de apă vor ajunge la 25-35 l/mp și, izolat, vor depăși 40 l/mp.

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