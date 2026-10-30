Protest la Oil Terminal. Angajații opresc activitatea timp de două ore

Dacă revendicările nu vor fi soluționate, salariații amenință cu declanșarea grevei generale, pe termen nelimitat, începând din 18 noiembrie.

Decizia de protest vine după ce ședința de conciliere din 26 octombrie, la care au participat reprezentanții angajatorului, ai sindicatului și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, s-a încheiat fără un acord privind majorarea salarială. Sindicaliștii solicită o indexare a salariilor cu 6,5%, începând cu 1 noiembrie 2026.

De cealaltă parte, conducerea Oil Terminal susține că acordarea majorării este condiționată de aprobarea unui memorandum de către Guvernul României.

Compania a anunțat că face demersuri pentru apărarea intereselor societății și limitarea impactului asupra activității.

Greva generală ar putea afecta aprovizionarea cu carburanți

Miza conflictului depășește nivelul relațiilor de muncă. Oil Terminal este unul dintre principalii operatori din infrastructura petrolieră a României, iar compania a avertizat anterior că oprirea activității ar putea afecta cel puțin 50% din aprovizionarea cu carburanți a țării.

Potrivit calendarului anunțat de sindicat, dacă negocierile nu vor duce la o soluție, greva generală va începe pe 18 noiembrie 2026, de la ora 07:00, și va fi declanșată pe termen nelimitat.