Prima pagină » Economic » Protest la Oil Terminal. Angajații opresc activitatea timp de două ore

Protest la Oil Terminal. Angajații opresc activitatea timp de două ore

Angajații Oil Terminal Constanța au oprit, vineri, activitatea și sunt în grevă de avertisment pentru două ore, în intervalul 10:00-12:00. Sindicaliștii cer majorarea salariilor cu 6,5%, însă negocierile cu administrația companiei au eșuat. Ei amenință cu greva generală.
Protest la Oil Terminal. Angajații opresc activitatea timp de două ore
Terminal Oil / Sursa: Ministerul Energiei
Laura Buciu
30 oct. 2026, 10:15, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dacă revendicările nu vor fi soluționate, salariații amenință cu declanșarea grevei generale, pe termen nelimitat, începând din 18 noiembrie.

Decizia de protest vine după ce ședința de conciliere din 26 octombrie, la care au participat reprezentanții angajatorului, ai sindicatului și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, s-a încheiat fără un acord privind majorarea salarială. Sindicaliștii solicită o indexare a salariilor cu 6,5%, începând cu 1 noiembrie 2026.

De cealaltă parte, conducerea Oil Terminal susține că acordarea majorării este condiționată de aprobarea unui memorandum de către Guvernul României.

Compania a anunțat că face demersuri pentru apărarea intereselor societății și limitarea impactului asupra activității.

Greva generală ar putea afecta aprovizionarea cu carburanți

Miza conflictului depășește nivelul relațiilor de muncă. Oil Terminal este unul dintre principalii operatori din infrastructura petrolieră a României, iar compania a avertizat anterior că oprirea activității ar putea afecta cel puțin 50% din aprovizionarea cu carburanți a țării.

Potrivit calendarului anunțat de sindicat, dacă negocierile nu vor duce la o soluție, greva generală va începe pe 18 noiembrie 2026, de la ora 07:00, și va fi declanșată pe termen nelimitat.

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu, declarații tulburătoare după ce și-a scos vila la vânzare: „Sunt la pământ! Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”
GSP.ro
Elevul de la Liceul Militar care a măcelărit o fată în Grădina Botanică din Craiova s-a spânzurat în celulă. Criminalul a fost salvat în ultima clipă
Gandul
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Cancan
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport
„Nu ar trebui desființate comunele”. Teoria, bătută de practică. Reforma administrativă, primită cu scepticism de primarii de comune: „O să ajungem să-l regretăm pe Bolojan”
Libertatea
Cea mai mortală mâncare din lume. Alimentul care omoară sute de oameni în fiecare an, dar pe care mulți îl consumă zilnic
CSID
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Promotor