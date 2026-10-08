„Un acord murdar care va costa scump Europa”: negocierile secrete SUA–Rusia pentru gazul rusesc și reacția Germaniei

Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump și emisar special al SUA, și Kirill Dmitriev, consilier apropiat al lui Vladimir Putin, ar fi purtat discuții despre intrarea unui investitor american în conductele Nord Stream, potrivit Reuters, care citează cinci surse familiarizate cu subiectul.

Cei doi s-au întâlnit în ultimele săptămâni la Moscova și la New York. Nu este clar cât de mult au vorbit atunci despre Nord Stream, dar tema rămâne pe agendă.

Kushner, care încearcă să medieze un armistițiu între Rusia și Ucraina, vede afacerile ca pe o cale spre pace. Un astfel de acord le-ar permite investitorilor americani să profite de livrările de gaz către Europa după încheierea războiului.

Casa Albă: „Nicio discuție recentă”

Un oficial al Casei Albe a declarat că orice înțelegere trebuie negociată de Rusia cu Corporația Financiară pentru Dezvoltare Internațională a SUA (DFC) și cu Trezoreria și trebuie să aducă beneficii contribuabililor și companiilor americane. Același oficial a susținut că nu au existat „discuții recente despre Nord Stream”. Un alt oficial american consideră improbabil un acord pe termen mediu.

Conductele sunt sancționate atât de SUA, cât și de UE, așa că orice repornire este ilegală. Trump ar putea renunța la sancțiunile americane sau le-ar putea relaxa, însă dacă democrații câștigă controlul Congresului la alegerile de luna viitoare, lucrul acesta ar deveni mai greu.

Berlinul respinge redeschiderea

Ministerul german al Economiei și Energiei a transmis că Germania și-a găsit alte surse de gaz și că redeschiderea conductelor nu este dorită. „Riscă să fie un acord murdar, care va costa scump Europa”, a avertizat deputatul german Michael Kellner.

Polonia urmărește discuțiile și se opune ferm.

În schimb, AfD, cel mai popular partid din Germania, vrea repornirea Nord Stream, iar conducerea lui urmează să se întâlnească la începutul anului viitor cu Dmitriev.

Înainte de invazia din februarie 2022, Germania cumpăra peste jumătate din gazul său din Rusia, prin Nord Stream. Conductele au fost aruncate în aer în septembrie 2022. Compania care le administrează e deținută în proporție de 51% de Gazprom, 31% de două firme germane, iar restul de o companie franceză și una olandeză.

Ce legătură are România

Kushner și Dmitriev au discutat și vânzarea afacerilor internaționale ale Lukoil, de la rafinării la benzinării. Un consorțiu format din agenția americană DFC și investitori din Qatar și Emiratele Arabe Unite ar cumpăra activele, iar SUA ar ridica sancțiunile.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel din Ploiești și aproximativ 300 de benzinării. Petrotel nu mai funcționează de când SUA și Marea Britanie au sancționat Lukoil, în octombrie 2025, iar pe 26 august 2026 Tribunalul Prahova a deschis procedura de insolvență împotriva rafinăriei.