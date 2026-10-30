Primele semne de răceală: ce putem face pentru a ne susține organismul în sezonul rece (P)

La fel de importantă este alegerea unui tratament potrivit, adaptat simptomelor și nevoilor organismului, pentru a ameliora disconfortul și a susține recuperarea cât mai rapidă a organismului. Plantele medicinale sunt aliați de încredere în ameliorarea simptomelor și în recuperarea organismului, atunci când sunt administrare din prima zi de răceală.

Cum recunoaștem primele semne ale răcelii?

Răceala este o infecție virală a căilor respiratorii superioare, care se poate manifesta prin strănut, nas înfundat sau secreții nazale, disconfort în gât, tuse, dureri de cap și oboseală.

Fără un tratament adecvat, simptomele se intensifică, de obicei, în primele 2–3 zile și pot duce la agravarea bolii și apariția complicațiilor.

Deși răceala este, în general, o afecțiune autolimitată, este important să urmărim evoluția simptomelor și să acordăm organismului îngrijirea necesară.

​​Ce putem face de la primele semne de răceală?

Nu așteptăm ca răceala să se instaleze, ci acționăm de la primele semne, alegând produsele potrivite.

Primul pas este îngrijirea locală a gâtului și a cavității bucale, prin produse cu efect antiseptic și dezinfectant local, cu scopul de a bloca virusul la poarta de intrarea în organism.

Dacă sunt deja instalate și alte simptome, apelăm la produse pe bază de plante medicinale sau uleiuri esențiale cu acțiune antivirală și antiinflamatoare, care împiedică multiplicarea virusurilor și ameliorează simptomele.

În cazul în care nu a fost inițiat tratamentul și virusul s-a instalat deja în organism, în funcție de simptomele apărute, alegem produse specifice pentru ameliorarea lor: pentru reducerea febrei, calmarea tusei, fluidificarea secrețiilor sau decongestionarea căilor respiratorii.

Specialiștii noștrii au dezvoltat, așadar formule care acționează încă de la primele semne ale răcelii , pentru refacerea organismului în 1-2 zile, în cazul virozelor ușoare; precum și produse cu acțiune antivirală, destinate susținerii organismului în lupta cu infecțiile virale, ce ajută la recuperarea energiei în câteva zile.

Biosept Protect dropsuri – pentru îngrijirea locală a gâtului, de la primele semne

Primele manifestări, precum iritația în gât sau disconfortul la înghițire, sunt un semnal că este momentul să inițiem tratamentul local cu Biosept Protect dropsuri, pentru protecția naturală a organismului împotriva virusurilor, oprind procesul infecțios, dar și pentru îngrijirea locală a cavității bucale și a gâtului.

Biosept Forte capsule moi – pentru acțiunea antivirală (împiedică multiplicarea virusurilor)

Atunci când simptomele sugerează instalarea unei infecții respiratorii virale, Biosept Forte capsule moi este o formulă concentrată pe bază de uleiuri esențiale, concepută pentru acțiunea virustatică, adică împiedică înmulțirea virusurilor. Studiile științifice au demonstrat că uleiurile esentiale au capacitatea de a interfera cu diferite etape ale ciclului infecțios viral, inclusiv atașarea și pătrunderea virusurilor în celulele-gazdă, precum și anumite procese implicate în înmulțirea virală.

Administrarea de la primele semne este foarte importantă pentru intervenția timpurie.

Hapciu Solubil – pentru ameliorarea simptomelor de răceală

Febra, durerile în gât, nasul înfundat și tusea pot afecta confortul zilnic și odihna. Hapciu Solubil este un produs din extracte de plante medicinale, disponibil sub formă de pulbere pentru dizolvare în apă fierbinte, destinat ameliorării simptomelor asociate răcelii. Acesta reduce febra, calmează iritația tractului respirator superior și decongestionează căile respiratorii. Prin favorizarea transpirației corpului, susține mecanismele naturale de reglare a temperaturii corpului și capacitatea organismului de a combate virusul.

Biosept Viroherb – ceai pentru confortul respirator

​Hidratarea este esențială în timpul unei răceli, mai ales când există febră și transpirație. Biosept Viroherb este un ceai din plante medicinale care favorizează transpirația în stările febrile, ușurează expectorația și are efect balsamic și calmant asupra iritațiilor gâtului.

​Pe lângă produsele alese în funcție de simptome, este important să ne odihnim, să consumăm suficiente lichide și să evităm contactul apropiat cu alte persoane cât timp suntem contagioși. Antibioticele nu tratează infecțiile virale și nu trebuie utilizate fără recomandarea medicului

​Răceală sau ceva mai mult? Când trebuie să mergem la medic?

Nu toate infecțiile respiratorii au aceeași evoluție, iar simptomele răcelii se pot suprapune cu cele ale gripei sau ale altor infecții respiratorii. Este recomandat să solicităm sfatul medicului dacă febra persistă mai mult de 4-5 zile, simptomele durează peste 10 zile fără ameliorare sau se agravează după o perioadă în care păreau să se retragă.

Dificultățile de respirație, respirația accelerată, semnele de deshidratare ori agravarea unei boli cronice necesită evaluare medicală promptă. Persoanele cu risc crescut de complicații ar trebui să contacteze medicul încă de la debutul simptomelor.

Grija pentru organism începe cu atenția acordată primelor semne. Odihna, hidratarea și alegerea unor produse potrivite administrate de la primele simptome contribuie semnificativ la ameliorarea virozei.